Francesco Oppini: “A 19 anni via di casa, mia mamma Alba Parietti non approvava la mia fidanzata” Ospite di Ciao Maschio, Francesco Oppini ha raccontato una follia fatta per amore, che l’ha portato lontano dalla madre Alba Parietti per un anno. Poi una telefonata in diretta e l’emozionante ricordo della nonna.

Francesco Oppini è stato tra gli ospiti della puntata dell'11 marzo del programma Ciao Maschio, in onda in seconda serata su Rai1. Alla conduttrice Nunzia De Girolamo, l'opinionista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato una follia fatta per amore, che l'ha portato lontano per un anno dalla madre Alba Parietti, e ha ricevuto una telefonata in diretta che l'ha particolarmente emozionato.

La follia d'amore di Francesco Oppini

Così come gli altri ospiti della puntata, anche Oppini ha raccontato una follia d'amore, fatta nel corso della sua vita. Poco più che maggiorenne, si è trovato a vivere relazione con una donna più grande di lui, che la madre Alba Parietti non ha mai approvato. "Le sono andato contro per amore e abbiamo avuto un momento di difficoltà"- ha spiegato alla conduttrice- "Stavo con una persona molto più grande di me e lei non approvava. Ho deciso di andare fuori di casa per un anno, quello della maturità, dove fui anche bocciato".

La telefonata della mamma Alba Parietti in diretta

Durante l'intervista, in diretta, Oppini ha ricevuto una telefonata da parte della madre, che ha ricordato una donna speciale per lei e per il figlio, scomparsa troppo presto: "Tra qualche giorno sarebbe stato il compleanno di una delle donne che ha contato di più nella mia vita, cioè mia mamma, che secondo me per te è stata forse più di una madre". Poi il ricordo della sua scomparsa: "Proprio insieme a te siamo stati costretti a prendere una decisione che la riguardava, molto difficile".

L'ex gieffino si è commosso nel rispondere al telefono, visto lo stretto legame che ha sempre avuto con la nonna: "Avete toccato un tasto morbido. Per lei ho una sorta di devozione. È andata via troppo presto ed è anche la prima volta che ho visto mia mamma sola".