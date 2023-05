Francesca Fagnani: “Il primo bacio con Mentana? Me l’ha dato lui in ascensore” Francesca Fagnani racconta in un’intervista a Vanity Fair il suo rapporto con Enrico Mentana, dichiarando che è stato il giornalista ad avvicinarsi per primo.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Fagnani è una delle protagoniste di quest'anno televisivo, ora sulla copertina di Vanity Fair si è raccontata in un'intervista nella quale ha parlato del suo lavoro, affrontato con coraggio, ma anche del suo aspetto più privato. Dal rapporto con Enrico Mentana, suo compagno da oltre dieci anni, al legame con la madre, la giornalista si apre senza timori.

Il rapporto con Enrico Mentana

Un rapporto che va avanti da dieci anni, un amore tra du lavoratori instancabili che hanno trovato il tempo di concedersi del romanticismo, della tenerezza. Ed è con un gesto inaspettato e a suo modo intriso di una certa dolcezza che Enrico Mentana ha fatto un passo decisivo verso Francesca Fagnani, siglando così il loro legame, con un bacio, il primo: "È stato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato". Ma l'amore, per la giornalista romana è un qualcosa difficile da decifrare, soprattutto se attaccati all'idea che debba rimanere immobile e sempre uguale:

Sì. E non è niente male. Perché io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo.

Il legame con la madre e il timore della malattia

Nella lunga intervista al settimanale, poi, ha parlato anche del legame con sua madre, scomparsa diversi anni fa e in cui si rivede, nei gesti, nelle abitudini. Dalla donna che l'ha cresciuta spera di aver ereditato la forza che le ha permesso di superare i più grandi dolori della sua vita, ma quando le si chiede di parlarne

Ma come si fa? Mi sembrerebbe un tradimento perché lei non c’è più. Però di una cosa voglio parlare: dopo la separazione da mio padre, episodio che la fece molto soffrire, lei si ammalò gravemente e lui tornò a vivere con lei, per assisterla, 24 ore su 24 fino alla fine.

La madre è scomparsa a causa di un tumore ai polmoni e in relazione alla malattia, Fagnani che dichiara di ammirare personalità come Michele Murgia e Concita De Gregorio che hanno raccontato delle loro vite e del percorso attraverso la malattia, confessa: "La malattia è la mia paura più grande. Io non riesco nemmeno a pensarmi in quella condizione. È la cosa che mi spaventa di più al mondo".