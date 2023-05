Anche la redazione di Ballando con le stelle gioca al TotoNomi: la foto di Barbara D’Urso tra i candidati Barbara D’Urso, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani: anche la redazione di Ballando con le Stelle gioca al TotoNomi sul futuro dei giudici del programma.

Fermi tutti! I giudici di Ballando con le stelle non sono per niente confermati come credevamo. Nei giorni scorsi, i rumors parlavano della certezza che Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith sarebbero tornati a sedersi dietro la scrivania più celebre della televisione pubblica. Lo scriveva Dagospia con grande sicurezza. Adesso, però, è il canale Twitter ufficiale di Ballando con le stelle – quindi: la redazione – a giocare con il TotoNomi e a mettere l'immagine dei quattro nomi più chiacchierati. Il primo tra tutti quello di Barbara D'Urso. Poi ci sono Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani.

Il sondaggio di Ballando con le stelle

A vedere bene il tweet, quello di Ballando con le stelle è un sondaggio. Un invito al pubblico a esprimersi e ad esporsi su quattro nomi che sarebbero una grande novità per l'economia del programma di Milly Carlucci:

È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di Ballando con le stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi.

L'aria di rivoluzione

È una mossa furba per Ballando con le stelle. In questo modo, in vista di un rinnovamento generale, la redazione del programma non solo tasta direttamente quelle che potrebbero essere le richieste del pubblico, ma comincia anche a preparare il terreno per una piccola rivoluzione che sembrerebbe in qualche modo annunciata. Nei giorni in cui tutto sta cambiando, dai vertici Rai ai direttori di testata e di genere, compresi annunci e addii clamorosi – da Fabio Fazio alle dimissioni di Lucia Annunziata – non è da escludersi che la rivoluzione possa essere ancora più ampia. E se in qualche modo questi quattro artisti preannunciati dalla grafica graviteranno nello show con ruoli diversi da quello dei giudici? Difficile immaginare che Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith possano di punto in bianco lasciare lo show. È più possibile immaginare un'integrazione. Staremo a vedere.