Filippo Bisciglia: “Le fidanzate di Temptation mi vorrebbero tra i tentatori”, poi lo spoiler su un falò Filippo Bisciglia parla di Temptation Island, dell’edizione ora in corso e della sua vita privata. Il conduttore ha raccontato di aver ricevuto delle proposte dalle fidanzate del programma che gli hanno chiesto di fare “il tentatore single”, ma lui in amore “è un bambacione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il "re" della televisione estiva, Filippo Bisciglia, parla a Il Fatto Quotidiano di Temptation Island, delle coppie protagoniste e della sua vita privata. Il celebre conduttore ha raccontato di essere molto sensibile, per questo motivo spesso si lascia andare alla commozione durante i falò di confronto. Riceve delle avances da alcune donne fidanzate nel villaggio, ma lui rimarrebbe fedele alla compagna, Pamela Camassa: "Sono un bambacione".

Su Temptation Island

"Mi affeziono davvero tanto ai ragazzi, sono stato male con e per loro. Quest'anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare". Filippo Bisciglia con queste parole fa uno spoiler su un falò di confronto e racconta alcuni dettagli sulla nuova edizione di Temptation Island iniziata da sole due settimane. "Alcuni arrivano da un paesino di mille abitanti e si ritrovano in prima serata, in un villaggio abitato da 13 ragazzi o ragazze single. Tutti fantastici. E magari fino a quel giorno hanno avuto un solo rapporto, da quando sono adolescenti" ha dichiarato prima di rivelare che i protagonisti delle edizioni, una volta terminato il programma, gli scrivono per raccontargli l'epilogo della loro storia: "Fuori dal programma mi chiedono aiuto, apro Instagram e mi informano delle crisi, mi raccontano nei dettagli la questione". Filippo Bisciglia ha raccontato che spesso, "quando entro nella villa delle ragazze alcune dicono: "Ce potevi sta’ te come tentatore single". Il reality gli ha regalato un enorme successo al punto che per strada "non riesce a camminare": "Ogni tanto è faticoso, perché soprattutto al sud non riesco a camminare, però sono un uomo del popolo ed è una situazione bellissima. La frase che amo sentire quando cammino per Roma è "a Filì, faje vede’ chi semo"; vuol dire che le persone si immedesimano in me". Sogna di incontrare "qualcuno in grado di scoprire le mie altre doti" ha raccontato prima di ricordare i consigli di Maurizio Costanzo: "Disse una frase bellissima, ‘Filippo merita più spazio in tv: è un ragazzo talentuoso, educato e pacato nei modi'. Per me è oro".

Le parole sulla vita privata

"Sono sempre stato fidanzato, bambacione. I miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle. Questo era Filippo". Così si è descritto Filippo Bisciglia sulla possibilità di "combinare disastri" nella sua vita sentimentale. Risponderebbe anche a un rumors lanciato negli ultimi giorni da Alessandro Rosica che lo vedrebbe protagonista di diversi tradimenti ai danni della compagna. Dal 2008 il conduttore fa coppia con Pamela Camassa, e prima di incontrarla, ai tempi del GF nel 2006, si definì un ‘verme':

È del 2006. E ho confessato. Se fossi un concorrente di Temptation e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata: "Ho sbagliato, hai ragione".