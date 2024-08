video suggerito

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi prima del caso pandoro: "Battibeccavano spesso, le cose non andavano" L'indiscrezione sui Ferragnez, il cui matrimonio è ormai giunto al capolinea da tempo. La crisi tra loro sarebbe iniziata ben prima del pandoro gate.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni e Fedez, una crisi cominciata ben prima del pandoro gate. A svelarlo è Gianluigi Lembo, voce dell’Anema e Core band, gruppo musicale del noto locale di Capri frequentato da vip italiani e internazionali. A suo dire, avrebbe visto i due ex coniugi battibeccare spesso mentre si intrattenevano nel locale. L'artista era anche a conoscenza della relazione tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi, che tuttavia avevano chiesto il rispetto della loro privacy.

Il retroscena sulla fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Gianluigi Lembo ha rilasciato un'intervista a MowMag nel corso della quale ha svelato alcuni retroscena sul locale Anema e Core. Tra i clienti anche Chiara Ferragni e Fedez. L'imprenditrice, che secondo il gossip avrebbe un flirt con Silvio Campara, avrebbe frequentato il locale anche di recente, presentandosi "con un gruppo di amici". Lembo, poi, ha ricordato alcuni presunti battibecchi tra lei e Fedez, che risalirebbero a ben prima del pandoro gate:

Ricordo la scorsa estate, quando non c'era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto.

Non solo Ferragnez, Francesca Chillemi e la richiesta di privacy con Eugenio Grimaldi

Non solo i Ferragnez. Anche Francesca Chillemi e il nuovo compagno Eugenio Grimaldi hanno frequentato in coppia l'Anema e Core ben prima che esplodesse il gossip sul loro conto. Tuttavia, non è trapelato nulla: "Abbiamo rispettato una loro richiesta specifica. Per noi è fondamentale che i nostri ospiti si sentano completamente a loro agio e protetti durante la loro permanenza". Infine, Lembo ha ricordato gli incontri che più lo hanno emozionato:

Penso subito a Naomi Campbell e a Bebe Vio. Poi Jennifer Lopez, una presenza ormai familiare per noi. E come non menzionare Michael Jordan? Stringergli la mano e dargli il cinque è stato un momento incredibile.