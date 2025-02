Benedetta Porcaroli: “Io fan di Scamarcio fin da bambina. La sua battuta sulle donne? Ci si indigna per le caz*ate”

video suggerito

Benedetta Porcaroli è Concetta ne Il Gattopardo, la serie Netflix in uscita il 5 marzo: "Lì era la perdente, la “zitella” che non vuole nessuno e che subisce il tradimento in silenzio. Qui le diamo più consapevolezza". In un'intervista a Vanity Fair, l'attrice parla della sua carriera e di come influenzi la percezione che le persone hanno di lei: "Posso essere vista come una che se la tira, distante dagli altri. Si dà per scontato che se sei esposta e sei una bella ragazza, allora sei altezzosa". E sulla storia con Riccardo Scamarcio, con cui sta insieme dal 2021: "Appena l'ho visto, ho pensato: ‘Che figo'. Sono crollata subito". E sulle polemiche per la battuta dell'attore a Belve: "Ha detto che le donne devono lavare? Mi pare ovvio che non lavo le mutande di nessuno".

Le parole sulla storia con Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme dal 2021. Lei ha 26 anni, lui 45, ma tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine: "Quando l’ho visto, ho pensato: “Ammazza”. Come tutte le ragazze della mia generazione, anche io ero sua fan. Tre metri sopra il cielo, Tiziano Ferro, tutto quel mondo lì era il nostro modello di romanticismo. Però io non lo avevo mai visto dal vivo prima di quel provino, e quando ci siamo presentati ho pensato proprio: ma allora è vero che è figo. Il primo pensiero".

L'attrice si è subito resa conto di essersi fatta ammaliare dal fascino dell'attuale compagno e quindi scherza: "Non ci posso credere che crolli proprio di fronte all’ovvietà, sono così prevedibile?”. Ebbene sì, eccomi qui". A domanda diretta se insieme si divertano: "Sì, tantissimo, abbiamo una bella vita sociale, siamo due persone molto aperte". Da ragazzina soffriva tanto per amore: "Mi infilavo in situazioni impossibili, associavo all’amore qualcosa di un po’ traumatico. Con gli anni ho capito che è così bello stare con chi ti vuole e che non vale la pena perdere tempo con gli altri".

"La sua battuta a Belve? Oggi ci si indigna per le caz*ate"

Benedetta Porcaroli si definisce "talmente femminista" che rifiuta "questo nuovo femminismo": "Mi sembra che porti avanti una guerra indiscriminata contro i maschi, si rischia di perdere di vista le battaglie importanti, come la parità dei diritti. Detesto quando sento parlare degli uomini come se fossero tutti stupratori: ma perché?". A tal proposito, ritiene inopportune le polemiche sulla battuta di Riccardo Scamarcio, che a Belve disse: "In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Che dobbiamo lavare a terra, noi?".

Secondo l'attrice, era evidente che quella di Scamarcio fosse solo una battuta: "Mi pare talmente ovvio che non lavo le mutande di nessuno e che lui non tratta le donne in quel modo, anche perché è circondato solo da femmine. Purtroppo, oggi ci si indigna solo per le cazzate".