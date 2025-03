video suggerito

Le foto di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, red carpet di coppia per Il Gattopardo Red carpet di coppia per Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, i due si mostrano sorridenti alla première de Il Gattopardo, la serie Netflix in uscita dal 5 marzo.

A cura di Ilaria Costabile

Un red carpet di coppia quello di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, che arrivano insieme alla première de Il Gattopardo, la serie Netflix disponibile in piattaforma dal 5 marzo 2025. Al Teatro dell'Opera di Roma, dove si è tenuta la serata di presentazione della serie, tanti gli invitati che hanno preso parte all'evento, elegantissimo e dove, per l'appunto, la coppia di cui tanto si è parlato in questi anni, si è mostrata come è raramente successo in precedenti occasioni mondane.

Gli scatti sul red carpet de Il Gattopardo

L'attrice interpreta Concetta, figlia del Principe di Salina, che ha il volto di Kim Rossi Stuart, e ha raccontato di aver dato una nuova vitalità ad un personaggio quasi sempre sottomesso, un po' ai margini del romanzo, come di quello che fu il capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Porcaroli appare sorridente accanto all'attore pugliese, suo compagno, di cui ha iniziato a parlare con più disinvoltura, raccontando anche gli attimi che hanno caratterizzato il loro primo incontro: "Ho pensato che figo. Non pensavo sarei caduta nel cliché, invece" ha detto in un'intervista a Vanity Fair, alla testata anche lui raccontò di essere rimasto colpito dalla sua bravura, oltre che dalla sua bellezza. Insomma, galeotto fu il set de L'ombra del giorno, che li ha fatti innamorare e ora, dopo un periodo piuttosto lungo, lontano dai riflettori, vivono il loro amore.

Deva Cassel e Saul Nanni, innamorati alla première romana

Eppure, non erano i soli a presenziare sul red carpet, lasciandosi catturare dall'obiettivo dei fotografi. Accanto a loro, infatti, anche Deva Cassel e Saul Nanni, rispettivamente Angelica e Tancredi nella serie Netflix, che si sono innamorati proprio girando le scene l'uno accanto all'altra. Le prime foto insieme sono comparse questa estate. Una coppia di quelle che lasciano senza fiato, bellissimi e spavaldi, hanno incantato i presenti al Teatro dell'Opera di Roma, che hanno applaudito al rifacimento della grande opera di Tomasi di Lampedusa, rielaborata dallo sceneggiatore Richard Warlow.