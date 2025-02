video suggerito

Giacomo Giorgio beccato con la modella Victoria Stella Doritou, ex di Irama e Andrea Zelletta Giacomo Giorgio è stato beccato in compagnia della modella cipriota Victoria Stella Doritou. Nelle foto pubblicate sul settimanale Chi, i due trascorrono una serata insieme in uno dei ristoranti più chic di Milano. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Giacomo Giorgio è stato beccato in compagnia della modella cipriota Victioria Stella Doritou, come riportato nelle Chicche di Gossip del settimanale Chi. L'attore, tra i volti più amati del piccolo schermo, è la prima volta che viene intercettato dall'obiettivo dei fotografi in un momento di svago che non sia sul set di qualche serie o film di cui è protagonista.

La cena di Giacomo Giorgio e Victoria Stella Doritou

Le foto pubblicate sulla rivista, inquadrano Giacomo Giorgio che va incontro sorridente a Victoria Stella Doritou, per poi dirigersi insieme al ristorante Briciola, uno dei più chic di Milano. È proprio lì, infatti, che i due vengono beccati sorridenti e in atteggiamenti anche complici, di due persone che si stanno conoscendo e che, a quanto pare, vivono con piacevolezza lo stare insieme. Poco dopo, li si vede, in uno scatto successivo, dirigersi insieme da un'altra parte, ma non è chiaro dove i due stessero andando a proseguire la serata. Si tratta della prima volta in cui l'attore viene beccato in dolce compagnia, dal momento che è sempre stato piuttosto riservato e non ha mai fatto trapelare nulla sulla sua vita privata. Della modella cipriota, 27 anni, fa sapere il settimanale, che è stata fidanzata con Irama e in passato ha avuto anche una frequentazione con Andrea Zelletta.

Giacomo Giorgio volto amatissimo di serie e film

Intanto, continua il successo di Giacomo Giorgio sul piccolo schermo. Dopo l'exploit di Mare Fuori che lo ha reso popolarissimo nei panni di Ciro Ricci, seguito da fiction come Sopravvissuti, ma anche Per Elisa-Il caso Claps, accanto a Gianmarco Saurino, è diventato uno dei volti della popolarissima serie di Rai1, Doc-Nelle tue mani. Infine, proprio in queste settimane, è tra i volti di Belcanto, la nuova fiction con Vittoria Puccini e Carmine Recano, in cui interpreta uno scrittore di grande talento.