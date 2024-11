video suggerito

Benedetta Porcaroli dopo le parole di Riccardo Scamarcio sulle donne: "Non mi distraete che sto stirando" Dopo le parole di Riccardo Scamarcio sull'uomo "capobranco" e la femmina "che si occupa dei figli", la reazione della compagna, l'attrice Benedetta Porcaroli.

"Benni, li hai lavati i piatti oggi?". Dopo le parole di Riccardo Scamarcio a Belve sul "maschio capobranco" e sulla "femmina che si occupa dei figli", è arrivata la replica divertita della compagna dell'attore, Benedetta Porcaroli. L'attrice ha replicato a uno dei tanti commenti arrivati sul suo ultimo post che la raffigura proprio insieme al suo compagno e al regista del film Modì, Johnny Depp. Ecco cosa ha detto l'attrice sul suo profilo personale Instagram.

La reazione di Benedetta Porcaroli

La reazione di Benedetta Porcaroli è arrivata in replica al commento di un utente, "Benni, li hai lavati i piatti oggi?". Benedetta Porcaroli ha scritto: "Non mi distraete che sto stirando please". Una reazione ironica che fa il paio con il racconto che Riccardo Scamarcio ha fatto del suo rapporto con Benedetta Porcaroli nella puntata di Belve. Non è l'unico commento all'indirizzo della Porcaroli: "E adesso subito a lavare i pavimenti, super Benni!".

Che cosa ha detto Riccardo Scamarcio a Belve

"In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Che dobbiamo lavare a terra, noi?", queste le parole dell'attore incalzato da Francesca Fagnani su vecchie dichiarazioni rilasciate nel 2006. Riccardo Scamarcio ha quindi argomentato:

Che cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta. Io poi sono sempre stato con donne indipendenti e nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata. Che dobbiamo fare? Dobbiamo lavare a terra, noi? In un gioco delle parti ci può stare.

Poi, Riccardo Scamarcio ha scherzato tirando in ballo proprio la sua compagna Benedetta Porcaroli: "Io alle volte glielo dico a Benedetta: "Mi hai lavato le mutande?". Replica di Fagnani: "E lei?". La chiosa di Scamarcio: "Meglio che non ve lo dico".