Anticipazioni Belve, Riccardo Scamarcio: “Con Monica Bellucci, un amplesso finto per 7 ore. Le droghe? Provato quasi tutto”

Riccardo Scamarcio nelle anticipazioni di Belve della puntata di martedì 19 novembre racconta la scena sexy sul set con Monica Bellucci: "Un’esperienza morbida, però sette ore a fingere un amplesso, insomma siamo fatti di carne e ossa, e a un certo punto…". Nell’intervista l’amarezza per non aver ricevuto premi importanti perché, confessa: "Ho pestato troppi piedi tra produttori e registi”. Le droghe? “Ho provato quasi tutto ma non è mai diventata una dipendenza”. E su Benedetta Porcaroli, rivela: “Oggi sono innamorato”.

"Sono innamorato", il commento alla relazione con Benedetta Porcaroli

Nell’intervista con Francesca Fagnani, l’attore mostra il suo lato più leggero e divertito, regalando agli spettatori uno Scamarcio mai visto, in un ritratto allegro e inusuale, lontano da quello più conosciuto del divo bello e tenebroso. Parlando della sua vita sentimentale, alla domanda: “Ha più sofferto o fatto più soffrire?”. “Ho più sofferto..”, risponde, non riuscendo però a trattenere un sorriso beffardo. E sulla relazione con Benedetta Porcaroli , riferendosi a un’intervista alla mamma dell’attore che si è detta felice della storia tra i due, Scamarcio precisa: “Le è stata estorta” ma, rispondendo alla domanda sul fatto se fosse o meno innamorato, non ha esitato a rispondere di sì.

La scena erotica con Monica Bellucci: "Reazioni involontarie"

Sulla famosa scena di sesso sul set di ‘Manuale d’amore 2’ di Veronesi, Fagnani gli ricorda che a detta di Monica Bellucci "è stata la più erotica che lei abbia mai interpretato: è reciproco?”. E Scamarcio risponde: “Posso ricambiare, ci mancherebbe! Certo, mi sono attirato l’odio di tanti uomini con quella scena”. “Ero sulla sedia a rotelle, è stata un’esperienza “morbida” (ride). È stato complicato restare passivo”. “Ma è durata fino alle quattro di notte, come mai così tanto?” insiste la giornalista. “ Vabbè ma perché devi insistere , passiamo ad altro no?”, scherza l’attore che alla fine cede e confessa :”Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi…uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa!” prosegue Scamarcio sorridendo e rivelando un ciak ad alta tensione erotica: “Uno può avere anche delle reazioni involontarie”.

Il rapporto con le droghe: "Mai sviluppato dipendenze"

Fagnani a un certo punto gli ricorda di aver raccontato di “essere sprofondato in qualcosa tanti anni fa”, con riferimento diretto al mondo delle droghe: “La droga la conosco bene”, confessa l’attore, “Ho provato quasi tutto, non è mai diventata una dipendenza”.

I premi mai vinti: "Ho pestato piedi a produttori e registi"

Riccardo Scamarcio si rammarica con una vena polemica di non aver ricevuto premi importanti: “Hanno vinto tutti!”. La conduttrice quindi lo incalza: “Meriterebbe di più?”. “È chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati”, risponde Scamarcio . “A lei è capitato?”, chiede Fagnani. “Eh si, ho pestato molti piedi di quelli che contano, registi e produttori, soprattutto da giovane. Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque”, risponde l’attore.

Tra sincerità e ilarità, l’attore ripercorre le tappe della sua carriera, dall’adolescenza pugliese “dissipata” ma “artistica” (“Mi facevo le canne in centro storico ad Andria, cercavo un monumento anche in quel momento”) al successo dopo ‘Tre metri sopra il cielo’ con le cosiddette scamarcine (“Alcune erano belle cariche, esplicite…”), fino alla lite sul set con Ozpetek: “Il mio lato oscuro? Ultimamente tendo al bianco. Ho trovato la pace dei sensi”, scherza ancora Scamarcio.