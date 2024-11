video suggerito

Riccardo Scamarcio: “Le frasi sessiste a Belve erano una battuta, sono stato frainteso. I social mi hanno ferito” Ospite del Vanity Fair Stories, Riccardo Scamarcio è tornato a parlare delle recenti dichiarazioni rilasciate a Belve sulle donne (“il maschio capobrano e la donna che si occupa dei figli”). “Sono stati frainteso, i social sono un gioco al massacro”, ha dichiarato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Riccardo Scamarcio è tornato a parlare dell'amore per Benedetta Porcaroli dopo le critiche ricevute per alcune dichiarazioni a Belve. Nel corso dell'intervista con Francesca Fagnani, l'attore aveva detto: "In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Che dobbiamo lavare a terra, noi?". Parole che non erano passate inosservate sui social e che avevano anche suscitato una reazione ironica della diretta interessata.

Riccardo Scamarcio fa chiarezza: "Sono stato frainteso"

Ospite del Vanity Fair Stories, intervistato dal direttore Simone Marchetti, Scamarcio ha fatto chiarezza sulle recenti dichiarazioni rilasciate a Belve, spiegando di essere stato frainteso e sottolineando come le sue parole fossero una battuta:

Uno fa una battuta e diventa maschilista, misogino, è una cosa terribile che ferisce profondamente le persone, anche me che ho le spalle larghe. Mi è capitato di sentirmi veramente ferito. I social sono un pò un gioco al massacro. Uno non può piacere a tutti, ma da qui a essere frainteso e mistificato. Fanno i video, tagliano e montano, facendo passare cose non vere.

La visione dell'amore di Riccardo Scamarcio

Nel corso dell'intervista, Scamarcio ha parlato anche di amore e tradimento, collegandosi a quanto dettoa Belve ("Io non ho mai tradito. Con il corpo mi è capitato, con il cuore mai”):

Il tradimento col corpo è un giochino. C’è una distinzione da fare tra il cuore e il corpo, si può tradire in tanto modi. Si può tradire se stessi, su questo ci sto attento. Un tradimento può succedere, non la prenderei benissimo, sarei triste e ferito.

L'attore ha parlato poi della sua visione dell'amore, che considera una "dipendenza" e una "prigione": "In amore si è prigionieri. Quando uno ama qualcuno è dipendente: non si può sfuggire. L’amore costa sacrificio, senza contare che un amore va sempre coltivato e preservato".