Anticipazioni Belve, Valeria Golino: "Pensavo Scamarcio fosse l'uomo della vita. Il giorno più brutto quando persi un bambino" Anticipazioni Belve della seconda puntata di martedì 26 novembre, Valeria Golino si racconta a Francesca Fagnani: "Pensavo Scamarcio fosse l'uomo della vita. Ha detto che con me il vero amore non finisce mai? È un bravo attore". E ancora, sui giorni più brutti della sua vita: "Quando è morto mio padre e quando persi il bambino che aspettavo". Infine: "Ho provato le droghe psichedeliche, perché quelle non sono droghe sceme".

Seconda puntata di Belve, programma di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani. Martedì 26 novembre, in prima serata, tra gli ospiti ci sarà Valeria Golino. Dopo la discussa intervista a Riccardo Scamarcio della scorsa settimana, arriva domani quella all'attrice e regista che è stata anche la sua compagna per circa dieci anni. Alla domanda di Fagnani sull’amore della sua vita dice: “Non faccio il nome, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso” e la giornalista chiosa: “Ci siamo capite”.

La fine della storia con Scamarcio: "Pensavo fosse l'uomo della vita"

Sulla dolorosa fine della relazione con Riccardo Scamarcio, l’attrice e regista ammette: “Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. A quel punto Fagnani le ricorda le parole rilasciate da Scamarcio nella sua intervista a Belve, ovvero “con Golino non finisce mai il vero amore”, al che il commento amaro: “É un attore molto bravo” e poi l'aggiunta distensiva con “è una cosa bella da dire, lo ringrazio”.

Sulle droghe: "Ho provato quelle psichedeliche, non quelle sceme"

E alla domanda della giornalista su quali siano le sue trasgressioni, l’attrice risponde così: “Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose” come eroina o cocaina. “Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”. “Quando le ha provate che ha visto?” insiste Fagnani. “Tante cose belle!” risponde, sorridendo.

Golino e la bellezza: "Ero bella, ora non mi piaccio più"

Golino ammette di essere “una diva di altri tempi”, però dice di non essere più bella come in passato, ma si definisce "unica e vanitosa": “Ero bella, però non lo sono più. Il mio sedere che per anni è stato il mio punto forte ora sta cambiando forma. Non mi piaccio più ma non abbastanza da fare ginnastica!”. “Si sente sexy?” chiede ancora Fagnani. “Sono una specie di promessa non mantenuta. Sembro più sexy di quello che sono” replica Golino. “È una truffa” chiosa quindi con ironia Fagnani.

Le canne sul set di Rain Man e il rapporto con Tom Cruise

Al centro del botta e risposta con Fagnani le tappe fondamentali della sua vita professionale. Golino così confessa, ad esempio, di qualche canna sul set di Rain Main: “Ma non l’ho più fatto da allora. Cioè, non l’ho più fatto sul lavoro” dice, sempre con un sorriso. “Lo sente ancora Tom Cruise per davvero, non come Flavia Vento?” le chiede Fagnani. “Tempo fa tramite un’amica comune ci fu un suo invito a rivedersi…” risponde Golino.