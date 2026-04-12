Riccardo Scamarcio: “In vacanza visti i tempi resto in Italia, ho il mio buen retiro in Puglia”

Riccardo Scamarcio è uno di quegli attori che sul set si trasforma, ma davanti a Mara Venier resta uguale a se stesso: diretto, un po' schivo, capace di aprire uno spiraglio sulla vita privata senza mai spalancare la porta.

Ospite di Domenica In del 12 aprile per presentare Alla festa della rivoluzione, il film diretto da Arnaldo Catinari in sala dal 16 aprile, ha parlato delle donne della sua vita (pur senza menzionare direttamente tutte!), ma soprattutto della Puglia, suo rifugio.

Il bambino che non ha lasciato andare

Prima di arrivare alle relazioni, Scamarcio ha fatto un passo indietro nel tempo. A 47 anni, l'attore pugliese riconosce in quel ragazzo che ha iniziato a recitare ancora giovanissimo una parte di sé che ha scelto di proteggere: "Di quel bambino è rimasto tanto, sono riuscito a proteggerlo. Ero pieno di sogni, speranze e fiducia negli altri. Di delusioni ne ho avute, ma non sono riuscite a scalfire quel bambino anche se era un po' monello".

Un autoritratto insolito per chi è abituato a vederlo nei panni di personaggi duri o tormentati. E alla domanda su cosa sogna per il presente, la risposta è scarna quanto rivelatrice: "Di fare bene il mio mestiere".

"Mai stato da solo più di sei mesi"

Sulla vita sentimentale Scamarcio non si è dilungato, come nel suo stile, ma ha detto abbastanza da restituire un'immagine precisa di sé. Alla domanda di Venier sull'amore, ha confermato quello che chi lo segue da anni già intuiva: "Mai stato da solo, sempre fidanzato. Da solo sono stato massimo sei mesi". E ancora: "Amo le donne, dalle mie relazioni ho imparato tante cose. Siamo animali sociali, se non abbiamo persone con cui condividere siamo felici a metà", ha aggiunto.

Da più di quattro anni è legato a Benedetta Porcaroli, mentre non si è parlato del suo rapporto con Valeria Golino.

"Visti i tempi, resto in Italia": la Puglia come rifugio

C'è una risposta, tra quelle di oggi, che suona più personale delle altre. Alla domanda su dove andare in vacanza in questo momento, Scamarcio non ha esitato: "Visti i tempi preferirei restare in Italia. Io ho il mio buen retiro in Puglia, perché è il posto mio del cuore. L'Italia è un posto meraviglioso, abbiamo dei posti pazzeschi". Il suo luogo di nascita, un posto che lui ha più volte citato come luogo che gli ha dato mentalità e radici culturali. Un punto fermo per lui.

Riccardo Scamarcio si è poi scaatenato in una suite alla batteria suonando, con la resident orchestra di Domenica In, Smoke in the Water de Deep Purple. Il rocker del cinema italiano è lui.