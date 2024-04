Alfonso Signorini compie 60 anni: “Ora vorrei sposare Paolo, sarebbe naturale nel nostro cammino”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Alfonso Signorini ha compiuto 60 anni e in un'intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita. Per festeggiare, però, ha deciso di trascorrere del tempo con le persone a lui più care che gli sono stati accanto in questi anni: "Con 60 amici che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita".

Il compleanno con gli amici di sempre

La scelta per i festeggiamenti, è ricaduta su un posto che gli ricorda la sua infanzia, un modo per non dimenticare da dove è venuto: "Pranzo della domenica nella vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei, Al Pertegà. Ho fatto rifare il menu della mia infanzia: risotto con salsiccia, carrellone dei bolliti, e ho dato al cuoco la ricetta della torta di mia nonna Armida". Questo è il primo compleanno senza Silvio Berlusconi, dice Signorini: "Gli assenti giustificati sono due. Lui e Maria De Filippi, che registra pure la domenica mattina".

Dagli inizi della sua carriera al desiderio di sposarsi

Facendo un salto a ritroso nel tempo, i trent'anni forse sono stati i più rivoluzionari. Signorini racconta di aver iniziato a lavorare, prima come professore e poi come giornalista, ma la scoperta più importante non fu in ambito lavorativo: "Con tutti i sacrifici fatti per farmi studiare… Sognavano un figlio medico, avvocato, commercialista, astronauta, sacerdote, qualunque cosa ma non l’insegnante o, peggio, il giornalista! In quei 30 anni mettiamoci anche il travaglio sentimentale, con la scoperta dell’omosessualità". A 40 anni è iniziata la sua carriera televisiva e a 50 è diventato direttore di Chi, per poi lasciare la direzione a Massimo Borgnis un anno fa e per i 60:

Mi sono regalato la regia della Bohème all’Arena di Verona il 19 e il 27 luglio. Per me è un traguardo significativo, perché lì a 9 anni avevo visto la mia prima opera: una Madama Butterfly.

E, poi, aggiunge parlando del suo compagno Paolo Galimberti: "Ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme".