Vittorio Sgarbi: “Mia figlia Evelina ha rifiutato il GF Vip, avrebbe guadagnato soldi senza sforzi” La figlia di Vittorio Sgarbi Evelina ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello VIP perché “luogo denso di pettegolezzi non degno di lei”, è il critico d’arte a raccontare il retroscena: “Declinare un’offerta simile equivale a sputare sul denaro”.

A cura di Gaia Martino

Nella lista dei papabili prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP, in partenza il prossimo 12 settembre 2022, Alfonso Signorini avrebbe voluto aggiungere anche Evelina Sgarbi. Il padre Vittorio ha raccontato il retroscena, svelando che la giovane, nata da una relazione fugace con una donna, ha rifiutato la proposta ricevuta, decisione che lo avrebbe urtato.

Le parole di Vittorio Sgarbi sulla proposta di Signorini alla figlia

In pole position per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip c'era anche Evelina Sgarbi. Il critico d'arte ha svelato che la figlia ha declinato l'invito rifiutando i provini per quattro volte, decisione che lo avrebbe mandato su tutte le furie. “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro” sono state le parole di Sgarbi a Novella 2000 che sperava di vedere la sua erede in uno dei reality più seguiti dagli italiani. "Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista" – ha aggiunto – Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del GF VIP non fosse degno di lei".

Il volto televisivo ha così chiuso ogni possibilità di vedere la figlia Evelina in tv: "Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall'idea del successo facile".

"Accetterei un reality solo per 2 milioni"

Vittorio Sgarbi avrebbe voluto vedere la figlia nella Casa più spiata d'Italia, ma dal canto suo, potrebbe accettare di partecipare ad un reality solo per un cachet di 2 milioni. Queste le sue parole: