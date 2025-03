Vittoria Ceretti e l’amore per Leonardo Di Caprio: “Infastidita dall’etichetta ‘fidanzata di’, non è piacevole”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Vittoria Ceretti ha parlato per la prima volta della storia d'amore con Leonardo DiCaprio. Intervistata da Vogue Francia, che le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero, la modella ha rotto il silenzio sulla frequentazione con l' attore, iniziata nell'estate del 2023 e che oggi continua a gonfie vele, spesso sotto gli occhi troppo invadenti dei paparazzi.

Vittoria Ceretti parla dell'amore con Leonardo DiCaprio

Pur avendone parlato per la prima volta pubblicamente, Ceretti ha preferito mantenere una certa riservatezza sulla storia d'amore con DiCaprio, non entrando troppo nei dettagli. A proposito di dove si sono conosciuti, ha spiegato: "A Milano. Ma preferisco non scendere nei dettagli". E alla domanda se avesse visto il film Titanic, uno dei più celebri che ha come protagonista il fidanzato, ha risposto senza confermare o smentire, limitandosi a dire: "È un suo film iconico". Riguardo all'idea di frequentare una persona nota, ha spiegato: "È qualcosa che impari. Se quello che stai vivendo è reale, se sai che vi amate, allora non c'è motivo di allarmarsi. Perché l'amore protegge e dà sicurezza”.

"Mi infastidisce essere considerata la fidanzata di"

Consapevole di frequentare "una delle persone più desiderate del mondo", la modella ha spiegato di essere infastidita dall'etichetta di ‘fidanzata di', con cui spesso le capita di essere identificata: "Non appena sei in una relazione con qualcuno che ha un seguito più grande del tuo diventi ‘la fidanzata di' per quel che conta". E ha poi aggiunto: "Questo può essere estremamente fastidioso. All'improvviso, la gente parla di te come la fidanzata di qualcuno che era l'ex di qualcun altro. Non è piacevole pensare che non puoi amare chi vuoi, a causa delle etichette che la gente sente il bisogno di attaccarti".