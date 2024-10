Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti beccati a Roma, i bodyguard allontanano i paparazzi con laser accecanti

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Non è la prima volta che Leonardo DiCaprio viene beccato in Italia, dove si concede un viaggetto appena può, ma da quando al suo fianco c'è Vittoria Ceretti, il divo di Hollywood sembra frequentare il Bel Paese, molto più spesso del previsto. È stato beccato, infatti, in un ristorante a Via Giulia, nel cuore di Roma, nella serata di mercoledì 2 ottobre, in compagnia della modella e di altri commensali. Come è facile immaginare, non appena l'attore è stato visto, i paparazzi gli si sono assediati attorno, ma stavolta ci hanno pensato i suoi bodyguard ad allontanarli.

I bodyguard allontanano i fotografi con i laser

Stando a quanto riportato da Leggo, l'attore era comodamente seduto, intento a godersi una serata nella Capitale, quando gli obiettivi dei fotografi, compreso quello dello storico paparazzo Rino Barillari, lo hanno subito puntato per immortalare un momento di convivialità insieme alle persone a lui più vicine in questo momento della sua vita. Quest'attenzione, però, non deve aver fatto particolarmente piacere al divo, dal momento che i bodyguard non hanno esitato nemmeno un secondo per puntare contro i paparazzi dei laser accecanti, ovvero la strobe flash light, che pare essere diventata l'ultima moda dei divi hollywoodiani per trascorrere dei momenti indisturbati. Dopo l'episodio, DiCaprio si è poi spostato all'interno del locale, per uscire poco dopo indossando una mascherina che, da quando c'è stata la pandemia, porta sempre con sé.

L'estate italiana di Le DiCaprio e Vittoria Ceretti

Anche questa estate la coppia era in Italia, di preciso in Costiera Amalfitana, dove hanno trascorso alcuni giorni in compagnia di un folto gruppo di amici, tra cui anche l'ex Spiderman, Tobey McGuire, grande amico del divo americano. Ceretti e DiCaprio, poi, hanno trascorso qualche giorno a Capri, per completare il relax e le vacanze senza dubbio romantiche. Ormai l'amore tra i due sembra essere una cosa seria, che va avanti a gonfie vele e, magari, potrebbe diventare qualcosa di più.