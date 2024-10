video suggerito

La cantante Elán su Leonardo DiCaprio: “Le sue feste come quelle di Diddy, ho visto stranezze” Dopo il caso di Sean Diddy Combs, continuano a emergere dettagli sulle famose feste organizzate da alcuni produttori, attori e musicisti di Hollywood. Secondo la cantante messicana Elán, cose strane succedono anche a quelle di Leonardo DiCaprio: “Quando ci arrivi di giorno va tutto bene, ma quando scende il sole le persone sembrano zombie o vampiri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il caso di Sean Diddy Combs, continuano a emergere dettagli sulle famose feste di alcuni produttori, attori e musicisti di Hollywood. Secondo la cantante e influencer messicana Elán, cose strane succedono anche a quelle organizzate da Leonardo DiCaprio. In un video postato su Tik Tok, dove è seguita da quasi 10 milioni di utenti, l'artista ha spiegato che nell'industria della musica si usa spesso partecipare a queste riunioni per fare conoscenze: "Per fortuna sono sempre stata il tipo di persona che quando arriva in un posto e sente una vibrazione negativa o pesante se ne va subito", ha detto. E sui party organizzati a casa della star di Titanic: "Quando scende il sole le persone sembrano zombie o vampiri, le cose diventano strane".

Le parole di Elán sulle feste di Diddy

Elán, la prima artista indipendente dell’America Latina ad aver venduto più di 1,7 milioni di dischi, stava rispondendo ad alcune domande su Tik Tok, quando un utente le ha chiesto: "Quante volte sei stata alle feste di Diddy?". Le parole dell'artista: "Delle sue nessuna, nell'industria della musica, però, c'è sempre stata questa cosa di connessione, di feste, di riunioni. Lo so perché quando vivevo a Los Angeles, mi invitavano a queste riunioni dicendo: ‘Vieni a conoscere questo produttore, vieni a conoscere questo tipo che lavora in questa casa discografica". Secondo Elán, ciò che l'ha salvata è la decisione di lasciare quei festivi, nel momento in cui le cose si facevano strane: "Sono sempre stata il tipo di persona che quando arriva in un posto e sente una vibrazione negativa o pesante se ne va subito, all'istante, non vedo perché restare lì se le cose si possono mettere male. Ci vuole un po' di intuizione, non ho mai sentito di dover restare in quei posti per raggiungere i miei sogni, e questo manca a molte persone, purtroppo".

"Alle feste di DiCaprio le persone diventano zombie e vampiri"

Dopo la risposta su Diddy, la cantante ha ripreso uno dei commenti al video, in cui un'utente menzionava Leonardo DiCaprio. Elán, a quel punto, ha spiegato la sua esperienza personale ai suoi festini "Sono stata a un po' di feste a casa sua, però lì succede lo stesso. Quando ci arrivi di giorno va tutto bene, la gente è normale o almeno lo sembra. Quando scende il sole sembrano zombie, sembrano vampiri, le cose diventano strane".

Leggi anche Anche i vip hanno una privacy, Andrea Delogu e il caso del mazzo di fiori di uno sconosciuto

Tra i nomi dei big hollywoodiani che frequentavano quelli che ormai per tutti sono i "White Party" di Diddy, oltre allo stesso DiCaprio, ci sarebbero Lebron James, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Will Smith, Rihanna e Kanye West.