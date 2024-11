video suggerito

Leonardo DiCaprio compie 50 anni e festeggia in grande: Stevie Wonder si esibisce per lui e i suoi invitati Leonardo DiCaprio ha festeggiato 50 anni con una festa in grande stile nella sua casa di Los Angeles. Al party hanno preso parte familiari, amici e star internazionali. Nel momento dello spegnimento delle candeline, a sorpresa si è esibito Stevie Wonder. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo DiCaprio ha compiuto 50 anni. Il compleanno è l'11 novembre ma il divo di Hollywood ha anticipato i festeggiamenti di due giorni, organizzando un mega party nella sua casa di Los Angeles, circondato da colleghi, amici e star internazionali. Tra queste anche Brad Pitt, Orlando Bloom, Paris Hilton o Cara Delevingne. Alla celebrazione non poteva mancare Vittoria Ceretti, al fianco del suo compagno nel momento in cui spegneva le candeline sulle note di Happy Birthday cantata da Stevie Wonder.

Leonardo DiCaprio compie 50 anni, la lista di invitati vip

Una persona vicina a Leonardo DiCaprio ha raccontato a People quanto l'attore fosse felice nel giorno del suo compleanno: "È stato al settimo cielo per tutto il tempo. Abbracciava tutti i suoi ospiti". Tra questi c'erano Brad Pitt insieme alla fidanzata Ines de Ramon, Jamie Foxx, Paris Hilton, Cara Delevingne, Bill Maher, mark Ruffalo, Orlando Bloom, Katy Perry, Kate Winslet, Benicio del Toro e uno dei suoi più cari amici Tobey Maguire (l'indimenticabile volto del primo Spider Man). "C'erano tantissimi vecchi amici di Leo, inclusi molti produttori e registi" ha aggiunto la fonte. Prima del party con le star – che si è tenuto nella sua residenza di Los Angeles – l'attore sarebbe stato a cena con i suoi genitori e con un gruppo ristretto di amici e familiari.

Stevie Wonder si esibisce per Leonardo DiCaprio al suo compleanno

Uno dei momenti più emozionanti della festa è stato quando Leonardo DiCaprio ha spento le candeline. L'attore, circondato dall'affetto degli invitati, è apparso visibilmente commosso. Accanto a lui c'era la sua compagna Vittoria Ceretti, conosciuta in occasione della première di Killers of the Flower Moon a Cannes nel 2023. I due hanno cantato a squarciagola il brano Happy Birthday, eseguito al pianoforte da Stevie Wonder. I festeggiamenti sono durati fino alle prime ore del mattino.

Leggi anche Silvia Toffanin compie 45 anni: la cena intima con Piersilvio Berlusconi e i loro figli