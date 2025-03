Gigi Hadid e l’amore con Bradley Cooper: “Una storia molto romantica e felice, sono davvero fortunata”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Gigi Hadid ha parlato per la prima volta dell'amore con Bradley Cooper. Nonostante sia sempre al centro dell'attenzione dei paparazzi, la coppia non ama parlare di sé e pubblicare scatti sui social, preferendo mantenere una certa privacy. In una rara intervista a Vogue, la modella, 29 anni, ha raccontato come procede la relazione con il noto attore, che durerebbe da poco più di un anno.

Gigi Hadid parla dell'amore con Bradley Coooper

Hadid ha descritto quella che sta vivendo con Cooper come una storia "molto romantica e felice", pur spiegando che è difficile "vivere un'esperienza normale di appuntamenti", come sono solite fare tutte le coppie. I riflettori sono sempre accesi, anche quando cercano di ritagliarsi normalità e intimità, lontano da occhi indiscreti: "Dove vai? Cosa fai? E poi c'è anche da considerare il livello aggiunto di privacy e sicurezza. Credi che le persone ti coprano le spalle, ma non lo sai".

Nonostante i rumors parlino sempre più spesso di un allontanamento, la modella ha precisato che tra loro tutto procede a gonfie vele e si ritiene "davvero fortunata" di aver trovato una persona così nella sua vita: "Lo rispetto molto come creativo e sento che mi dà tanto: incoraggiamento e, semplicemente, fiducia. Mi ha aperto gli occhi sul teatro".

La storia d'amore tra Gigi Hadid e Bradley Cooper

Le prime indiscrezioni sul conto di Hadid e Cooper risalgono all'ottobre 2023. Voci che si sono rincorse fino a diventare sempre più concrete, quando i due sono stati paparazzati per la prima volta insieme in una foto risalente al gennaio 2024, mentre passeggiavano insieme mano nella mano. Uno scatto che non ha lasciato spazio a dubbi e che ha ufficializzato a tutti gli effetti la loro relazione. Relazione che hanno sempre vissuto lontano dai riflettori, nonostante siano spesso al centro delle attenzioni dei fotografi. Entrambi sono genitori: Cooper è padre di Lea Sein avuta dalla ex Irina Shayk, mentre Haid è mamma di Kai, nata dall'amore con Zayn Malik.