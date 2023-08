Vacanze part time di Amadeus con Giovanna Civitillo, è in Sardegna ma sta lavorando a Sanremo 2024 Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo stanno trascorrendo l’estate in Sardegna ma per il conduttore Rai si tratta di una vacanza “solo” part time. Tra tuffi al mare e colazioni con Fiorello, Amadeus sta lavorando a Sanremo 2024.

A cura di Stefania Rocco

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo stanno trascorrendo l’estate in Sardegna ma per il conduttore di Sanremo si tratta di una vacanza “solo” part time. Il settimanale Chi ha fotografato il conduttore Rai durante una passeggiata in spiaggia con la moglie Giovanna. Quest’anno, Amadeus ha anticipato il suo viaggio annuale a Pula, in provincia di Cagliari, ma nemmeno grazie a questo accorgimento (al quale ha pensato per poter trascorrere qualche giorno di ferie con il figlio Josè, poi costretto a partire per il ritiro con le giovanili dell’Inter) è riuscito a staccare completamente la spina. Da quasi 5 anni ormai, Ama dedica le sue estati all’ascolto delle canzoni da portare sul palco dell’Ariston.

La giornata tipo di Amadeus in vacanza in Sardegna

Secondo quanto riporta Chi, le giornate di Amadeus in vacanza sarebbero così scandite: sveglia alle 8 e colazione con l’amico Fiorello, suo vicino di casa, quindi bagno, un po’ di sole e ritorno in camera per ascoltare, rigorosamente con le cuffiette per non disturbare chi gli sta intorno (ed evitare spoiler), i brani da selezionare in vista della prossima edizione del Festival. Solo verso le 17 del pomeriggio, Amadeus torna in spiaggia, si concede un altro bagno e una lunga passeggiata con la moglie Giovanna. Una parte della giornata, quindi, resta dedicata al Festival. Queste fasi preliminari rappresentano la struttura irrinunciabile, quella attraverso la quale il conduttore, che da anni si occupa di musica, prima in radio e poi in tv, pone le basi per un’altra stagione di successo.

Amadeus e Giovanna Civitillo in Sardegna, da Chi

Le ferie con Giovanna Civitillo, Amadeus: “Ha rinunciato a tutto per noi”

Ad affiancare Amadeus è Giovanna Civitillo, la moglie e presenza costante nella vita del conduttore. Con la partenza del figlio Josè per il ritiro con l’Inter, il conduttore e la moglie restano soli a impiegare questo tempo di vacanze. “Giovanna è il mio bicchiere mezzo pieno”, confessò Amadeus a Chi qualche tempo fa, “Illumina la mia vita e quella di nostro figlio. È una persona di grandi valori che ha messo noi due al primo posto”. Amadeus e Giovanna stanno insieme dal 2003.