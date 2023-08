“Uscita da Temptation sei cambiata”, Francesca Sorrentino risponde alle critiche dopo il programma “Uscita da Temptation Island sei cambiata completamente. Come hai fatto a finire in una dinamica tossica”, sono alcuni dei commenti che Francesca Sorrentino ha ricevuto sotto l’ultimo post Instagram. La ragazza, fidanzata con Manuel Maura nel programma, ha deciso di replicare.

A cura di Elisabetta Murina

"Uscita da Temptation Island sei completamente cambiata". È questo il commento di un utente sotto l'ultimo post pubblicato da Francesca Sorrentino, una delle protagoniste dell'ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. La ragazza ha chiuso la sua storia con Manuel Maura dopo il viaggio nei sentimenti e ora è stata attaccata su Instagram. Ecco cosa ha risposto.

Francesca replica alle critiche sotto l'ultimo post Instagram

L'ultima foto pubblicata su Instagram da Francesca Sorrentino è uno scatto in costume durante una vacanza a Sabaudia con alcune ex protagoniste del programma. Tanti i commenti arrivati sotto il post, tra i quali compaiono anche delle critiche. Un utente ha scritto: "Uscita da Temptation Island sei completamente cambiata. Sei diventata come Perla, arrabbiata e eccessiva". Un altro invece si è chiesto come abbia fatto a "cadere per anni in una dinamica tossica", in riferimento alla relazione avuta con l'ex fidanzato Manuel Maura: "Nella bio ha scritto che è un tecnico del comportamento e riabilitazione psichiatrica. Non so di cosa si occupa nello specifico questa figura, comunque immagino abbia studiato anni la psiche umana e il comportamento umano. Mi chiedo come mai, allora, è caduta per anni in una dinamica tossica".

La diretta interessata ha replicato a entrambi, in riferimento al primo ha scritto: "Non credo che da qualche serata per svagarsi e da qualche vestitino si possa dedurre questo". Al secondo invece: "Anche i medici si ammalano".