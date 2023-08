Francesca Sorrentino: “Penso ancora a Manuel, vedere Temptation Island non ha aiutato” Francesca Sorrentino, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island insieme a Manuel Maura, confessa di pensare ancora al suo ex fidanzato: “Rivedere le puntate e le nostre foto ovunque non ha aiutato”.

A cura di Stefania Rocco

Francesca Sorrentino confessa di pensare ancora a Manuel Maura, ex fidanzato insieme al quale ha partecipato a Temptation Island. La giovane ha deciso di uscire dal programma da single, dopo avere finalmente compreso che quel compagno che l’aveva già lasciata a più riprese – salvo poi tornare sui suoi passi – non l’aveva mai amata. Adesso entrambi stanno vivendo la loro vita da single, dopo essersi detti addio, senza nascondere la tristezza, nel corso del loro ultimo falò di confronto.

Cosa ha detto Francesca Sorrentino di Manuel Maura

Ma Francesca non ha ancora dimenticato il suo ex e lo dimostra quanto ha raccontato ai suoi follower su Instagram. A chi le chiedeva se avesse superato la loro storia, ha deciso di rispondere con serenità: “Ci penso ancora, credo sia normale all’inizio di una separazione. Soprattutto dopo avere condiviso un’esperienza del genere. Rivedere le puntate e aprire i social ritrovando foto ovunque di sicuro non ha aiutato”.

Il falò di confronto tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura

È stata Francesca a chiedere al fidanzato Manuel un falò di confronto anticipato. Dopo avere avuto la possibilità di vedere i video nei quali il compagno ammetteva di essersi reso conto di non amarla e di essersi sentito addirittura sollevato di avere visto la fidanzata relazionarsi con apparente disinvoltura ai tentatori conosciuti in trasmissione, Sorrentino ha preso la sua decisione. Ha convocato Manuel e, mostrandogli quei filmati che l’avevano spinta a riflettere, ha deciso di chiudere la loro storia. Si è detto d’accordo l’ex compagno che, solo in quell’occasione, ha avuto finalmente la forza di ammettere di fronte a Francesca i suoi veri sentimenti. Adesso entrambi stanno vivendo la propria vita l'uno lontano dall'altra, supportati dagli amici conosciuti durante la partecipazione al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.