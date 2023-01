Tra Shakira e l’ex suocera tira una brutta aria, la mamma di Piqué mette un like sospetto sui social Non appena Shakira è tornata a sfogarsi sui social sull’ex marito, alla suocera dev’essere “scattato” un like. “Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stron*o, la colpa è solo sua”. Da parte di Montserrat Bernabeu spunta un cuorocino, poco dopo rimosso. Un errore o una provocazione voluta?

A cura di Giulia Turco

Ancora Shakira contro la suocera Montserrat Bernabeu, madre di Piquè. Da giorni la questione tra i due ex domina le testate internazionali e ci si chiede quando smetteranno di lanciarsi reciproche frecciatine. Nella disputa è finita in mezzo anche la madre del calciatore “colpevole” di aver preso sotto la sua ala la nuova fidanzata del figlio Clara Chia. Dopo la "revenge song" e il fantoccio della strega, la lite sembra proseguire sui social.

Il like sospetto della mamma di Piqué

Dopo i malumori familiari, ormai noti a livello pubblico, Shakira ha ben pensato di esporre sul balcone di casa il fantoccio di una strega che guarda dritto verso l’abitazione della suocera, a poca distanza da lì. La donna, alla quale il messaggio dev’essere arrivato forte e chiaro (inevitabile, d’altronde) non è restata a guardare. Non appena Shakira è tornata a sfogarsi sui social sull’ex marito, alla suocera dev’essere “scattato” un like. “Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stron*o, la colpa è solo sua”, si legge sui social. Da parte di Montserrat Bernabeu spunta un cuorocino, poco dopo rimosso. Un errore o una provocazione voluta?

Le foto della famiglia Piqué con Clara Chia

Quel che è certo è che tra le due donne non scorre buon sangue. È pur vero che ogni mamma asseconda i desideri del proprio figlio, ma accogliere in famiglia la sua nuova fiamma con tanta leggerezza è di certo un gesto discutibile. Bisogna d’altronde considerare che Piqué e Shakira hanno in comune due figli e che l’esposizione mediatica sul caso di gossip è davvero tanta in tutto il mondo. Nelle immagini della reunion di famiglia, mostrate anche dal settimanale Chi, si può vedere chiaramente come con Clara Chia la famiglia Piqué abbia già instaurato un’ottima sintonia. La giovane possa affettuosamente una mano sulla schiena della neo “suocera”, in un mood apparentemente molto rilassato.

