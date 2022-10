Torna il sereno in casa Beckham: Nicola Peltz e Brooklyn alla sfilata di Victoria dopo i gossip Dopo le voci del presunto astio tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz, la famiglia si è riunita per la prima volta al completo in occasione del debutto del brand della stessa Victoria. Un’occasione importante che ha spazzato via ogni pettegolezzo e riportato la pace in famiglia.

A cura di Elisabetta Murina

In casa Beckham è finalmente tornato il sereno. Dopo le voci di un presunto astio tra Victoria Beckham e la sua nuova nuora Nicola Peltz, la famiglia si è riunita al completo durante la settimana della moda di Parigi. L'occasione è stato il debutto del brand della stessa Victoria Beckham, un momento decisamente importante per la sua carriera dopo anni di lavoro.

La foto della famiglia Beckham al completo

Per Victoria Beckham la settimana della moda di Parigi appena trascorsa è stata un'occasione decisamente importante: per la prima volta il suo brand debuttava sulle passerelle di moda internazionali. Ad applaudirla per questo traguardo importante c'era la famiglia al completo, come testimonia lo scatto condiviso dalla stessa stilista su Instagram. Seduti in prima fila il marito David Beckham e i figli Harper e Cruz, i genitori Jacki e Anotny Adamas e anche la sorella Lousie. Presenze che non sono mai state messe in dubbio, dal momento che i rapporti sono sempre stati sereni, al contrario di quella del figlio Brooklyn Beckham e della neo moglie Nicola Peltz, che a partire dal giorno successivo alle nozze non erano più comparsi insieme ai genitori di lui. "Vi amo tutti così tanto", ha scritto l'ex Posh Spice nel condividere la foto che finalmente riporta il sereno in famiglia.

Cosa era successo tra Nicola Peltz e Victoria Beckham

Negli ultimi tempi era circolata la voce secondo cui tra Victoria Beckham e la sua nuova nuora, Nicola Peltz, ci sarebbe della tensione. Stando a quanto riportato da Page Six, pare che tra le due famiglie sia scoppiata una vera e propria "guerra fredda". A fare chiarezza, spiegando come sono andate davvero le cose, è la stessa sposa in una recente intervista a Variety. Pare che tutto sia iniziato quando all'ultimo ha scelto di indossare per il suo grande giorno un abito firmato Valentino e non uno del brand della suocera: "L'avrei indossato, lo volevo davvero, ma pochi mesi dopo, Victoria si è resa conto che il suo atelier non era in grado di portare a termine il lavoro, quindi ho dovuto scegliere un altro vestito". E ha poi aggiunto: "Victoria non mi ha detto che non potevo indossare un suo abito e io non ho detto che non volevo indossarlo. È lì che è iniziato il chiacchiericcio".