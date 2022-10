Victoria Beckham scoppia in lacrime dopo aver rivisto il figlio Brooklyn e la moglie Nicola Peltz Victoria Beckham è stata vista commuoversi alla fine della sfilata del suo brand alla Fashion Week di Parigi, dopo aver visto in prima fila Nicola Peltz e suo figlio Brooklyn, con cui c’è da mesi una certa maretta.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Victoria Beckham e Nicola Peltz pare sia tornato il sereno. Dopo le varie voci di discordia tra la regina delle Spice Girls e la moglie di suo figlio Brooklyn, ad attenuare i dissidi è bastata la partecipazione ad una sfilata parigina della Fashion Week, dove la diva è stata vista commuoversi, piangendo a dirotto lontano dalle passerelle, dopo aver visto la coppia seduta in prima fila.

La commozione di Victoria Beckham

Un segnale forte quello lanciato da Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, posizionatisi in prima fila durante la sfilata in cui è stata mostrata la nuova collezione Primavera – Estate 2023 della pop star, i cui capi sono stati indossati da modelle del calibro di Gigi e Bella Hadid. Un modo come un altro per avvicinarsi, seppur in maniera blanda, dopo le voci di un profondo distacco, che ha commosso l'ex pop star fino alle lacrime, già emozionata per aver presentato le sue creazioni. Alcune fonti hanno riferito al Mirror che Victoria e Nicola si sono abbracciate, riconciliandosi almeno in apparenza, davanti all'obiettivo dei fotografi. Sembrerebbe, infatti, che questo incontro sia stato organizzato appositamente per mettere a tacere il chiacchiericcio su questa faida familiare.

I motivi del distacco

L'astio tra le due sarebbe nato dopo che la modella in un'intervista avrebbe dichiarato che Victoria non ha gradito la scelta dell'abito da sposa, firmato Valentino, escludendo quindi il suo brand e aggiungendo che l'atelier di Posh non sarebbe riuscito a portare a termine il lavoro nei tempi prestabiliti. La pop star non ha gradito particolarmente queste dichiarazioni, ma nonostante ciò ha preferito non commentare pubblicamente l'accaduto. Dopo mesi e mesi di chiacchiericcio, quindi, alimentati da fonti e insider che hanno comunicato risvolti inaspettati alle varie testate britanniche interessate alla vicenda, sembra che il peggio sia passato.