video suggerito

Tom Cruise a cena con Ana De Armas, più giovane di 25 anni: le prime foto dei due insieme Dopo mesi di indiscrezioni, arrivano finalmente le prime immagini: Tom Cruise e Ana De Armas, entrambi attori di fama internazionale, sono stati avvistati insieme, alimentando le voci su una possibile frequentazione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

I 25 anni di differenza non sembrano spaventare la coppia: Tom Cruise, 62 anni, e Ana De Armas, 37, sono stati paparazzati dai fotografi di Page Six all’ingresso di Annabel’s, esclusivo ristorante londinese noto per l’ambiente riservato e lussuoso. Il locale, che dispone di due eleganti sale da pranzo, consente infatti di affittare un’intera area per diverse ore, garantendo la massima privacy: nessuno può entrare nella sala oltre agli ospiti indicati nella prenotazione. In passato, anche celebrità del calibro di Kate Moss, Lady Gaga e Harry Styles hanno scelto questo luogo per cene private.

Le foto di Tom Cruise con Ana De Armas

I due attori sono stati fotografati per la prima volta insieme all’esterno del ristorante (qui gli scatti). Nonostante un pizzico di imbarazzo iniziale, entrambi hanno sorriso ai fotografi prima di entrare. Cruise e De Armas si sono conosciuti sul set del film Deeper. Fino a pochi mesi fa, l’attrice risultava ancora legata a Manuel Anido Cuesta, figliastro del presidente cubano. Il loro legame si sarebbe interrotto proprio in concomitanza con l'inizio del legame (non ancora confermato direttamente dagli interessati) con Cruise.

Ana De Armas: “Con Tom Cruise in corso diversi progetti”

Interrogata in passato sulla natura del suo singolare rapporto con Cruise, l’attrice aveva preferito mantenere il riserbo. In quell’occasione, si era limitata a confermare di averlo incontrato per motivi professionali, dichiarando: “Stiamo sicuramente lavorando a molte cose. Non solo una, ma a diversi progetti con Doug Liman, Christopher McQuarrie e, naturalmente, Tom. E sono davvero entusiasta”. Nessuna conferma ufficiale, dunque, su un’eventuale relazione sentimentale. Ma a Londra i ben informati sembrano ormai certi: tra i due attori sarebbe nata una storia d’amore.