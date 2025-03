Tom Cruise e Ana de Armas, la cena d’asporto e le foto a Londra insieme: è nata una coppia?

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Tom Cruise e Ana de Armas non stanno facendo molto per smentire le voci secondo cui si starebbero frequentando. I due sono stati avvistati di nuovo a Londra, alimentando ulteriormente le speculazioni. Le due star sono state fotografate nella capitale inglese venerdì sera… vestite casualmente con jeans e scarpe da ginnastica dopo essere saltate fuori da un elicottero all'eliporto di Londra. A raccontarlo è TMZ, che aggiunge un pezzo di storia a questa presunta nuova coppia.

Cruise e Ana de Armas avvistati a Londra

Il sito americano descrive Tom Cruise e Ana de Armas immortalati in una passeggiata mentre sorridono piacevolmente, senza per dare segni di particolari effusioni. I due hanno preso del cibo da un ristorante (de Armas aveva due sacchetti da asporto in mano), hanno salutato alcuni fan, poi sono saliti sullo stesso taxi e sono partiti insieme.

Ana e Tom sono stati avvistati allo stesso eliporto la sera prima che venissero scattate queste foto, un mese dopo che avevano cenato insieme intorno a San Valentino. Le voci di un rapporto speciale, infatti, non sono campate in aria, dato che Tom Cruise e Ana de Armas erano stati già immortalati a Londra alcune settimane fa, fotografati insieme dal Daily Mail durante una cena a febbraio.

Tom Cruise, dalla storia con Elsina Khayrova al presunto flirt con Victoria Canal

Non ci sono conferme di alcun tipo al momento, oltre al fatto che People, alcune settimane fa, aveva confermato la relazione di Ana de Armas con Manuel Anido Cuesta, figliastro del presidente cubano. Se l'avvicinamento tra i due dovesse essere confermato, per la star di Mission: Impossible si tratterebbe di una nuova relazione dopo l'interruzione di quella con Elsina Khayrova nel febbraio 2024. Qualche mese dopo, si diffusero delle voci sulla presunta relazione con la cantante spagnola Victoria Canal.

Chi è Ana de Armas

Ana de Armas è una nota attrice cubana naturalizzata spagnola. Ha esordito nel 2006 con il film Una rosa de Francia di Manuel Aragón, mentre tra il 2007 e il 2010 ha recitato nella serie televisiva El Internado. Nel 2015 è entrata a far parte per la prima volta nel cast di una produzione hollywoodiana, Knock Knock, ricevendo in seguito consensi per i suoi ruoli nei film Blade Runner 2049 (2017), Cena con delitto – Knives Out (2020), No Time to Die (2021), Acque profonde (2022) e The Gray Man (2022). Per Knives Out ha ricevuto la sua prima candidatura al Golden Globe. Nel 2022 ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Marilyn Monroe in Blonde, per il quale ha ricevuto la candidatura al Golden Globe, allo Screen Actors Guild Award, al Premio BAFTA e al Premio Oscar come miglior attrice protagonista, divenendo la prima attrice cubana a essere candidata in tale categoria. Quanto alla sua vita privata, è stata sposata il collega spagnolo Marc Clotet e ha avuto una relazione di circa un anno con Ben Affleck.