Stefano Macchi: “Ecco come si chiamerà il figlio con Elisa. Anna Pettinelli? Nessun tradimento”

A cura di Elisabetta Murina

Stefano Macchi diventerà presto padre: la compagna Elisa D'Ospina è incinta di un maschietto. La coppia di futuri genitori si è raccontata in un'intervista al settimanale Oggi, svelando il nome del bebè in arrivo. L'attore e doppiatore ha poi rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Anna Pettinelli, ribadendo che non ci sono stati tradimenti.

Come si chiamerà il figlio di Stefano Macchi e Elisa D'Ospina

A inizio gennaio, i futuri genitori hanno svelato il sesso de bebè in arrivo: sarà un maschietto. La nascita dovrebbe avvenire a inizio maggio e finora la gravidanza, ha spiegato D'Ospina, è stata piuttosto tranquilla. Poi insieme hanno rivelato il nome del piccolo, che avrà un significato ben preciso:

Si chiamerà Niccolò. Da quando lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già. Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa.

Le parole di Stefano Macchi sulla fine della storia con Anna Pettinelli

La notizia della gravidanza di Elisa D'Ospina è arrivata a poca distanza dalla fine della storia d'amore di Stefano Macchi con Anna Pettinelli, durata circa otto anni. L'attore e produttore ha rotto il silenzio riguardo all'argomento, spiegando che non c'è stato nessun tradimento: "Non voglio lasciare spazio per le polemiche, andare verso Elisa è stato il percorso più bello e naturale. Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari".

Stando alle versione che Macchi aveva raccontato a Fanpage.it, la relazione "era in crisi da tempo" e già il primo gennaio lui le aveva detto che avrebbe trovato una sistemazione "per l'insostenibilità della convivenza". La separazione era avvenuta quindi di comune accordo. "Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali- ha raccontato invece al settimanale Oggi- "Non è stato lo stesso dall'altra parte. Quello che mi interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando e con Elisa, la donna della mia vita".