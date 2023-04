Pupo: “Con Anna da 50 anni, con Patricia da 35. Mi amano come un figlio, perciò mi perdonano tutto” Pupo al Corriere racconta della sua vita da bigomo. Vive con la moglie Anna, sposata nel ’74, e la compagna Patricia, con la quale ha una relazione da 35 anni: “La nostra è una prova d’amore, Mi hanno amato come un figlio, e ai figli si perdona tutto”. Sulle figlie: “Con loro sono protettivo”.

A cura di Gaia Martino

Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi, parte con il suo tour internazionale dal vivo da Castiglion Fiorentino, vicino al suo paese d'origine nella provincia di Arezzo, in Toscana. Al Corriere in una lunga intervista ha raccontato della sua vita condivisa con le sue donne, ovvero le tre figlie, la moglie e la compagna, e a chi critica il suo modo di vivere: "Non tutti sono disposti a leggere le situazioni in profondità. Siamo portati a giudicare in modo superficiale non solo le persone, ma anche le cose: parliamo di tutto avendo reale competenza di poco. Io vado per la mia strada, facendo le mie scelte e i miei errori, non sono certo depositario di verità divine. Sono felice però, questo sì".

Il rapporto con le donne della sua vita

Pupo vive una vita da bigamo, la sua è una famiglia allargata ricca di figli e nipoti: tre figlie, Ilaria, Carla e Valentina, e tre nipoti Matteo, Viola e Leonardo. Poi la moglie Anna Erli, sposata nel 1974, e la compagna Patricia la cui relazione è iniziata nel 1989. "Sto con mia moglie Anna da 50 anni e con Patricia, la mia compagna, da 35. La nostra è una prova d’amore, un sentimento che ha superato salite e tempeste. Lo sa perché? Mi hanno amato come un figlio, e ai figli si perdona tutto, andando oltre il concetto di giustizia, superando l’idea del bene e del male". Nel suo spettacolo in giro per il mondo è prevista anche l'esibizione con la figlia Clara, la più piccola delle tre: "Erano 40 anni che non nasceva una cosa così bella. L’amore tra un padre e una figlia è qualcosa d’indescrivibile, capace di superare tutto".

Che padre sono? Cerco di creare una sfera di protezione. Per una figlia femmina la figura del padre è fondamentale, c’è un condizionamento particolare. Avere un riferimento solido e forte è una fortuna, una chance per salvarsi dalle difficoltà della vita, in un mondo in cui il falso somiglia al vero e i giovani fanno fatica a riconoscerlo.

Le figlie dal papà hanno imparato l'importanza di vivere "senza filtri": con Clara – ha spiegato l'artista – ha cercato di essere più presente rispetto a quanto fatto con le prime due, "S’impara col tempo anche a essere genitori migliori. Non mi hanno mai fatto pesare errori o mancanze, sono fortunato ma consapevole, cerco sempre di recuperare qualcosa". Circondato da donne, Pupo ha imparato da loro diversi valori: "La lealtà, talvolta pagandone il conto. Il senso del sacrificio, la comprensione, il saper accettare".

Il gioco d'azzardo e "Gelato al Cioccolato" scritta da Malgioglio

Pupo al Corriere ha raccontato del padre, il "vero artista di casa". "Non ha mai perso il suo sguardo positivo sul mondo, che mi è servito molto", le parole prima di confessare che fu lui a trasmettergli la passione per il gioco d'azzardo: "una notte, a Saint Vincent, persi più di cento milioni di lire. Quando rincasai era giorno, e incontrai mamma Irene davanti al forno. Mi disse, con l’urgenza di chi non se lo sa spiegare, che il prezzo del pane era rincarato di venti lire. Le lascio immaginare come mi sentii. Dal gioco d’azzardo se ne può uscire vincenti, ne sono la testimonianza vivente". Su Gelato al cioccolato, la hit di successo che Cristiano Malgioglio scrisse per lui, ha raccontato di aver appreso solo anni dopo il reale significato della canzone: