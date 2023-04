Pierpaolo Pretelli nega tradimento come causa di crisi con Giulia Salemi: “Nessuno è stato cattivo” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Pierpaolo Pretellli ha affrontato brevemente l’argomento “crisi con Giulia Salemi”, recentemente superata. “Nessuno dei due ha fatto il cattivo”, ha dichiarato per sgomberare il campo dall’ipotesi di un tradimento.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno vissuto una crisi recentemente superata. Era stata proprio Giulia, voce del web al Grande Fratello Vip, a raccontare pubblicamente la vicenda nel corso di una puntata del reality show. A distanza di circa un mese da quel momento, i problemi sembrerebbero essere rientrati. A dichiararlo è stato Pretelli, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Pierpaolo Pretelli: “Al rapporto con Giulia serviva una raddrizzata”

“Adesso le cose tra me e lei vanno davvero bene. La crisi è rientrata come tante crisi che ci sono in giro. Anche la nostra è rientrata”, ha ammesso Pierpaolo di fronte a Silvia Toffanin. Lo showman non è entrato nei dettagli della crisi. Al contrario, ha cercato di buttarla sullo scherzo per evitare di affrontare dettagli troppo intimi. Quando ha ammesso che nessuno dei due avrebbe “fatto il cattivo”, però, ne ha approfittato per smentire indirettamente le voci di un tradimento:

Abbiamo trovato un fondo di investimento. Il sud a mezzogiorno fermi, noi copriamo il 90% del sud, ho cugini, cognate. Sono quelle cose che succedono a una certa. Non ho fatto il cattivo, no nessuno di noi ha fatto il cattivo. Ci sono quelle cosine che vanno sistemate. Cosa abbiamo dovuto fare? Bisogna dare una raddrizzata al rapporto.

“Giulia Salemi impegnata, i momenti per la coppia sono limitati”

Era stato il settimanale Chi a provare a ricostruire i motivi della crisi tra i due. “Per la Salemi questo è un periodo d’oro: è la realizzazione di sogni coltivati negli anni e che si stanno concretizzando, è naturale che lo voglia vivere al cento per cento. Così il lavoro occupa quasi la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati”, recitava il servizio dedicato ai motivi dell’allontanamento tra Pierpaolo e Giulia: