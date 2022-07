Stefano Laudoni ha sposato Giorgia Crivello: “Il momento più importante della mia vita” Il cestista Stefano Laudoni ha sposato Giorgia Crivello, a distanza di tre anni dalla proposta di matrimonio: in un ranch in stile americano immerso nel verde la coppia si è giurata amore eterno, poi il party a ritmo di musica con balli sui tavoli.

A cura di Gaia Martino

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello si sono sposati. A distanza di tre anni dalla proposta di matrimonio si sono giurati amore eterno immersi nel verde avanti amici e parenti. Il cestista, noto anche per essere stato in passato fidanzato con Valentina Vignali, ha sposato la donna che gli ha rubato il cuore, l'influencer che in passato ha condotto il programma televisivo Lucignolo.

Il matrimonio di Stefano Laudoni e Giorgia Crivello

L'amore tra Stefano Laudoni e Giorgia Crivello è stato coronato con il matrimonio dopo quattro anni di fidanzamento. Un anno dopo l'inizio della loro storia, nel 2019, lui aveva già deciso che sarebbe stata lei la donna della sua vita e le chiese la mano. Si pensa per via del Covid, il matrimonio non è arrivato subito: ieri, sabato 23 luglio 2022, si sono giurati amore eterno in una location immersa nel verde del Friuli Venezia Giulia, al Mondelli Stable, un ranch in stile americano che offre specialità di carne alla brace. Su Instagram i neo sposi hanno condiviso video e foto pubblicate dai loro invitati: dopo la cerimonia, le nozze si sono trasformate in un party a ritmo di musica e divertimento. Poi la torta e i fuochi d'artificio.

La dedica di Stefano Laudoni per la sua neo moglie

Stefano Laudoni a poche ore dalle nozze, ieri, ha dedicato parole d'amore sui social alla sua neo moglie Giorgia Crivello descrivendo il giorno come il più importante della sua vita.

Ci siamo, mancano poche ore al momento più importante della mia vita. È tanto che aspettavo questo giorno meraviglioso e non potevo chiedere donna migliore. L’amore per me è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua felicità come per me la tua. Io per te ci sarò sempre vita mia. Ci vediamo tra poco.

L'influencer e conduttrice televisiva ha risposto con un "Sempre" tra i commenti, accompagnato da un cuore rosso.