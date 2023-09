Stefano De Martino si scatena e dà spettacolo alle nozze dell’amica, il video del ballo con la sposa Stefano De Martino è stato immortalato da alcuni video pubblicati sui social dagli invitati alle nozze di Francesca La Marca, ballerina e amica del conduttore. Balla e canta sulle note di Pino Daniele, all’insegna della spensieratezza. Come Belen, d’altronde, è un vero animale da palcoscenico.

A cura di Giulia Turco

Stefano De Martino si è reso protagonista di un momento di spettacolo al matrimonio di Francesca La Marca, amica e ballerina televisiva che ha sposato il compagno Paolo Zappolini, con una romantica cerimonia celebrata nei pressi di Capua. Non sono mancate le testimonianze social dell’evento, ripreso dagli invitati, che hanno gettato subito sotto i riflettori un esilarante De Martino.

Stefano De Martino show al matrimonio di Francesca La Marca

È un vero e proprio animale da palcoscenico Stefano De Martino, che è stato immortalato dai presenti alle nozze mentre intona ‘Dubbi non ho’ di Pino Daniele, per poi lanciarsi in pista e coinvolgere la sposa. È un’inclinazione di famiglia, quella di prendere la scena durante le celebrazioni dell’amore, visto che anche Belen Rodriguez di recente ha dato spettacolo, ballando e danzando al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, una cara amica del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Insomma, Stefano come Belen anche è irrefrenabile ai primi segnali di musica, peccato che ormai i loro destini sembrino irrimediabilmente divisi.

Stefano De Martino si gode la vita da single

Per il momento non ci sarebbe alcun amore nella vita di Stefano De Martino, che ha da poco concluso un’estate da single tra amici e famiglia. Non ci sarebbe nessun fondamento infatti nelle voci sull’amore tra il conduttore e la modella Beatrice Vendramin, come haStef confermato la sorella di Stefano Adelaide. Per il momento sarebbe concentrato solo sul suo ritorno in tv e dal punto della sua vita privata, la sua priorità sarebbe il figlio Santiago. Proprio per il bene del bambino, che oggi ha 10 anni, il conduttore avrebbe sancito un patto di pacifica tolleranza anche con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen dal quale l’ex moglie ha avuto la piccola Luna Marì. I due piccoli vanno di comune d’accordo e così i due papà single si sono ritrovati ad essere quasi amici.