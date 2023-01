Sophie Codegoni sui chili presi in gravidanza: “Non voglio farmi condizionare dalla bilancia” Tra le domande più gettonate da parte del pubblico c’è come sempre quella sui chili presi in gravidanza. Sophie spiega alle sue fan di star vivendo questi mesi con estrema serenità, cercando di seguire un’alimentazione sana, ma senza mettersi troppi pensieri riguardo alla forma fisica.

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni incinta aspetta già con ansia la sua piccola Celine, la bimba che nascerà dalla storia d’amore con Alessando Basciano. L’ex gieffina ha rivelato ben presto la notizia ai suoi follower sui social e, proprio nello studio di Verissimo, ha annunciato che si tratta di una femminuccia. Mentre Sophie fantastica sul suo futuro da giovane mamma, sui social racconta come stanno andando questi mesi di gravidanza.

Sophie Codegoni non vuole fissarsi con il peso in gravidanza

Tra le domande più gettonate da parte del pubblico c’è come sempre quella sui chili presi in gravidanza. Sophie spiega alle sue fan di star vivendo questi mesi con estrema serenità, cercando di seguire un’alimentazione sana, ma senza mettersi troppi pensieri riguardo alla forma fisica. “Non mi va di farmi condizionare”, ha spiegato su Instagram. “Non sono mai stata una grande amica delle bilance, non mi piace, quindi non mi va di sapere, normalmente, quanto peso. Mi guardo allo specchio e mi devo sentire bene io con me stessa, indipendentemente dalla bilancia. Quindi me la sto vivendo tranquillamente”.

Una scelta, quella di non rivelare i dettagli sul proprio peso, condivisa da diverse influencer che negli ultimi tempi hanno affrontato una dolce attesa, a partire da Chiara Nasti che è stata abbondantemente presa di mira, fino ad Aurora Ramazzotti, che dopo le feste ha ammesso di essersi concessa diversi sfizi senza controllare l’ago della bilancia.

Quando nasce Celine la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

L’influencer è alla sua 21esima settimana di gravidanza, dunque a breve entrerà nel sesto mese. “Vi giuro che il tempo sta volando, mancano tre mesi e mezzi all’arrivo di Celine”, ha confidato ai suoi follower negli ultimi giorno. “Dicono che verso l’ottavo mese il tempo si ferma”. La piccola, secondogenita di Alessandro Basciano, dovrebbe dunque nascere a maggio 2023.