Sophie Codegoni e il flirt smentito con Guglielmo Vicario: “Fastidioso, sono una ragazza seria e una mamma”

Non esiste alcuna relazione in corso tra Sophie Codegoni e Guglielmo Vicario. A smentirlo è la stessa influencer, che ha pubblicato un video sui social per mettere un freno alle voci che la volevano legata allo sportivo. Sophie, reduce dalla relazione tormentata con Alessandro Basciano e madre della figlia Celine Blue, ha affrontato direttamente l’argomento con i suoi follower per fare chiarezza e sgomberare il campo dai pettegolezzi sempre più frequenti sulla sua vita privata.

La reazione di Sophie Codegoni di fronte ai pettegolezzi sulla sua vita privata

“Questa cosa che mi trovano un fidanzato ogni settimana mi dà fastidio perché sono una ragazza seria e sono una mamma, non una che cambia fidanzati ogni sette giorni. Per me la parola fidanzato è estremamente seria”, ha dichiarato Sophie. Da quando ha denunciato l’ex compagno, l’influencer è diventata estremamente riservata sulla sua sfera privata, assumendo un atteggiamento profondamente diverso rispetto al passato, quando arrivò addirittura a fidanzarsi in diretta televisiva durante il Grande Fratello Vip.

Il silenzio sulla relazione tormentata con Alessandro Basciano

Dopo anni di tira e molla, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno definitivamente messo la parola fine al loro rapporto. In seguito alla denuncia per stalking, che ha portato all’applicazione del braccialetto elettronico per l’ex compagno, i due si sono definitivamente allontanati. Sophie, voltata pagina, si divide oggi tra gli impegni professionali e la crescita della figlia. Basciano, invece, sembrerebbe aver intrapreso una nuova relazione con Ginevra Milia, una giovane donna siciliana residente a Milano. Ginevra non fa parte del mondo dello spettacolo e non sembrerebbe essere un’influencer: il suo profilo conta circa 13mila follower, un numero che difficilmente fa pensare a un interesse legato al mondo dei social.