Sophie Codegoni e Alessandro Basciano copiano il tattoo a Fabrizio Corona: “Copie mal riuscite”

A cura di Giulia Turco

Fabrizio Corona ironizza su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due ex gieffini, usciti dal programma, hanno iniziato a frequentarsi lontano dalla telecamere. Riuniti a Milano, hanno fatto le prime presentazioni in famiglia e si sono già fatti anche un tatuaggio in comune, prima di lasciare la Capitale. Si tratta di una scritta all'interno del labbro inferiore, "REBEL" per Sophie, "RESPECT" per Basciano. Un tattoo che va parecchio di moda nell'ambiente vip, lo stesso che hanno Fabrizio Corona e la sua fidanzata Sara Barbieri. La loro storia era stata resa pubblica lo scorso novembre, qualche mese dopo l'avvicinamento tra Corona e Sophie.

La frecciatina di Fabrizio Corona

L'ex paparazzo non ha rinunciato a lanciare una frecciatina a Sophie e alla sua nuova fiamma. Su Instagram ha messo a confronto la foto della coppia con quella scattata insieme alla fidanzata Sara Barbieri, mentre mostrano il tattoo che entrambi hanno fatto all'interno del labbro. "Quando lo compri su Amazon… Quando ti arriva a casa", ha ironizzato Corona. Una battuta affettuosa o un certo prurito per la complicità che Sophie ha instaurato con Alessandro? Dentro la casa, lei aveva promesso che non appena fuori li avrebbe fatti incontrare, ma per il momento non sembra che l'agente gradisca più di tanto la personalità di Basciano. Dopo aver ripostato una sua foto del tatuaggio, Corona rincara la dose: "In venticinque anni quante copie mal riuscite… Durate qualche primavera…".

Corona non digerisce Basciano

Il gossip racconta che Fabrizio Corona non abbia ancora dimenticato la storia avuta la scorsa estate con Sophie Codegoni. "La nostra storia è imparagonabile”, aveva rivelato alle pagine di Chi. “Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata”. Non solo, già qualche settimana prima l’ex paparazzo si era detto convinto che Alessandro Basciano non fosse all’altezza di Sophie. “Non deve ostacolarla. Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tapparle le ali. Forse è troppo per lui”.