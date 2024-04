video suggerito

Silvia Toffanin fa gli auguri di compleanno a Pier Silvio a Verissimo, lui risponde sui social La conduttrice ha augurato buon compleanno al compagno in chiusura della puntata domenicale di Verissimo. L’ad Mediaset ha replicato su Instagram con l’account ufficiale del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Verissimo in onda domenica 28 aprile, Silvia Toffanin ha colto l'occasione per fare un affettuoso augurio di compleanno a suo marito, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. La conduttrice ha espresso, con grande naturalezza, i suoi auguri e i suoi sentimenti davanti al pubblico televisivo, dimostrando ancora una volta il legame profondo che unisce la coppia. Sui social, risponde direttamente Pier Silvio in un commento pubblicato in un reel, tramite l'account ufficiale di Verissimo.

Gli auguri di Silvia Toffanin e la risposta di Pier Silvio Berlusconi

Gli auguri di Silvia Toffanin a Verissimo, arrivati in chiusura della puntata domenicale, sono stati poi pubblicati in un reel sui social network: "Ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio da parte mia e dei nostri cuccioli, Lorenzo e Sofia. Auguri!". E proprio Pier Silvio Berlusconi non ha fatto attendere la sua risposta, ringraziando la compagna tramite un post su Instagram utilizzando proprio l'account di Verissimo: "Grazie di cuore per tutti gli auguri. Pier Silvio". Uno scambio che mostra il grande legame tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, ma anche l'eleganza con la quale gestiscono la loro relazione in pubblico. La coppia, insieme ormai da molti anni, continua a dimostrare una grande solidità.

Il gesto è diventato virale sui social

L'episodio è diventato virale sui social e ha, ovviamente, riscaldato i cuori dei fan di Verissimo e della coppia. Un momento di dolcezza familiare, molto raro da vedere condiviso in questo modo, considerato anche quanto la coppia sia sempre molto discrita. Gli auguri di Silvia Toffanin a Pier Silvio Berlusconi, e la sua replica sui social, hanno rappresentato un esempio sincero di amore, seppure inconsueto, e di condivisione con il proprio pubblico.