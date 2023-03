Shakira e la mamma di Piquè arrivano alle mani: “Le ha dato un pugno in faccia davanti ai figli” “La mamma di Gerard Pique ha aiutato la leggenda del calcio spagnolo a nascondere la sua relazione con Clara Chia a Shakira”, racconta il Latin Post. Ecco perché la cantante sarebbe arrivata a tanto rancore. “Qualcuno vicino alla famiglia Pique ha assistito anche ad uno scontro fisico tra loro”.

A cura di Giulia Turco

Shakira ancora nel bel mezzo di una crisi familiare. Secondo le ultime ricostruzioni, la cantante sudamericana sarebbe ancora ai ferri corti con l’ex suocera Montserrat Bernabeu, mamma di Piqué. Le due donne sarebbero, secondo il retroscena, persino arrivate ad uno scontro fisico.

Il presunto scontro fisico tra Shakira e la suocera Montserrat Bernabeu

“Secondo quanto riferito da una fonte, la mamma di Gerard Pique ha aiutato la leggenda del calcio spagnolo a nascondere la sua relazione con Clara Chia Marti a Shakira”, si legge sulle pagine del Latin Post. Stando alle ricostruzione, i due amanti si sarebbero rifugiati a casa dei genitori del calciatore durante le prime fasi della loro relazione, mentre la suocera continuava a consolare le lacrime di Shakira. Ecco perché la cantante sarebbe arrivata a tanto rancore. “Ci è stato anche riferito che qualcuno vicino alla famiglia Pique ha assistito ad uno scontro fisico tra Shakira e la madre di Pique”, si legge. “Il testimone ha detto, che mentre le due litigavano seriamente, Bernabeu ha dato un pugno in faccia a Shakira davanti a Gerard e ai suoi figli. Tuttavia, questo incidente non è stato confermato dagli interessati”.

Le prime parole di Piquè dopo la separazione da Shakira

Recentemente l’ex difensore del Barcellona e ha rotto il silenzio a proposito della sua separazione da Shakira. Lo ha fatto per la prima volta sulle pagine de El Pais. “Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso”, ha dichiarato. "Non ho intenzione di spendere tempo e soldi per ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità e solo quello mi interessa. Ci sono stati cambiamenti nella mia vita negli ultimi anni e lo sapete tutti, ma ho saputo preservare la felicità. Questo credo che sia la cosa più importante”.