Sarah Toscano ha una cotta per Matteo Berrettini, lui replica: “Solo perché non mi conosce”. La reazione della cantante In un simpatico botta e risposta sui social, Matteo Berrettini ha replicato alle recenti dichiarazioni di Sarah Toscano, che aveva confessato di amarlo, essendo una grande appassionata di tennis. “Non lo conosco? Si può sempre rimediare”, le parole dell’ex di Amici. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

In una recente intervista rilasciata a Style Magazine Italia, Sarah Toscano, la più giovane cantante in gara a Sanremo 2025, ha detto espressamente di amare Matteo Berrettini. La cotta risalirebbe ad anni fa, visto che la cantante coltiva da tempo una forte passione per il tennis. Le dichiarazioni hanno generato un simpatico botta e risposta sui social tra i due: "Mi ama solo perché non mi conosce". "Si può sempre rimediare", la reazione della cantante.

Le parole di Sarah Toscano su Matteo Berrettini

Sarah, che è diventata nota dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nell'edizione dello scorso anno, ne è una grande appassionata di tennis, sport che pratica fin da quando era una bambina. "Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?", le ha chiesto la giornalista di Style Magazine. "Ti amo", ha risposto genuinamente l'interprete. Il video è diventato in pochi minuti virale sui social, spingendo lo stesso tennista a commentare quanto stava accadendo.

La reazione del tennista

Il commento del tennista è arrivato sotto un post pubblicato sulla pagina Instagram di Style Magazine Italia. "Sarah Toscano ama Matteo Berrettini e non ci sentiamo di contraddirla", la didascalia a corredo di uno scatto dell'ex di Amici. Nei commenti salta all'occhio quello del campione di tennis, che ha commentato la vicenda in modo ironico, scrivendo: "Solo perché non mi conosce…". Sarah ne ha approfittato per controreplicare: "Si può sempre rimediare". I due hanno poi iniziato a seguirsi a vicenda.