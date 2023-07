Santo Versace e Francesca De Stefano sposi, le foto e gli invitati al matrimonio in chiesa Lo scorso 8 luglio, nella chiesa romana di San Lorenzo in Lucina, Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati. Una celebrazione che arriva anni dopo quella civile e a cui hanno partecipato oltre 170 invitati, tra i quali diversi volti dello spettacolo. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del grande giorno.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati. Dopo 18 anni insieme e un matrimonio civile, nella giornata di sabato 8 luglio la coppia ha celebrato il loro amore nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti del loro grande giorno, a cui hanno partecipato diversi volti noti dello spettacolo, come Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti con il fidanzato, Alba Parietti, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri.

Santo Versace e Francesca De Stefano raccontano il loro amore

Intervistati dal settimanale Chi, gli sposi hanno raccontato il loro amore, ripercorrendo il primo incontro 18 anni fa. "Ci siamo incontrati a Milano, in quel periodo facevo l'ispettore di Finanza Pubblica, mia mamma che stava iniziando l'attività di un nuovo brand di cioccolato voleva un consiglio dal suo amico imprenditore Santo", ha raccontato De Stefano . "Grazie a mia moglie ho riscoperto il gioco più bello: quello dell'amore", ha raccontato l'imprenditore nel mondo della moda. Anche per lei, di professione avvocato, l'amore era al primo posto contro tutto il resto: "Per me la vera forza sono i sentimenti. Ho sentito quello che provavo io e ho sentito di essere ricambiato. Lui è il mio migliore amico, il mio fidanzato, il marito perfetto, il padre dei figli che non abbiamo avuto".

Foto dal settimanale Chi

Gli invitati al matrimonio di Santo Versace e Francesca

Alle nozze di Santo Versace e Francesca De Stefano hanno partecipato oltre 170 inviati, tra amici, parenti e diversi volti noti dello spettacolo, vicini alla coppia. Dagli scatti del settimanale Chi, si riconoscono Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Renato Brunetta con la moglie, Alba Parietti, Isabella Orsini. "Abbiamo invitato le persone che più i tutte sono nel nostro cuore. E quelle che sono mancate, le potiamo lo stesso nel cuore", hanno raccontato gli sposi nel corso dell'intervista.

Leggi anche Annalisa e Francesco Muglia sposi, le foto del sì in riva al mare