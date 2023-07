Le nozze di Santo Versace e Francesca De Stefano: da Bruganelli a Hunziker, i video degli invitati Santo Versace ha sposato la compagna di lunga data Francesca De Stefano: l’imprenditore del mondo della moda e l’avvocatessa si sono giurati amore eterno in una chiesa al centro di Roma, poi la festa si è trasferita a Casina Valadier. Tra gli invitati tanti VIP: dalla Hunziker alla Bruganelli, Ambra Angiolini e Eleonora Daniele.

A cura di Gaia Martino

Santo Versace, imprenditore di successo e fratello di Gianni, ha sposato la sua compagna da 18 anni, Francesca De Stefano. Il matrimonio si è tenuto ieri, sabato 8 luglio, con una cerimonia religiosa a Roma: il fatidico sì lo avevano già pronunciato nel 2014, quando fecero un rito civile per coronare il loro amore. Al matrimonio ieri hanno partecipato tantissimi VIP, da Michelle Hunziker, Sonia Bruganelli a Alba Parietti e Maria Grazia Cucinotta.

Il matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono giurati amore eterno ieri in una chiesa al centro della Capitale, poi la festa si è spostata a Casina Valadier, location scelta per la cena a ritmo di musica dal vivo e per il party. Molti momenti della cerimonia sono stati condivisi da Alba Parietti che ha commentato la serata su Instagram con queste parole: "Si respirava l’amore immenso che lega due persone che si amano profondamente. Conosco Santo Versace da quando Gianni negli anni 90 aveva fatto di me una sua musa una sua amica e per sempre sarò legata a loro in questo legame indissolubile che Gianni Versace ha saputo creare con chi amava. La festa è’ stata magica e piena di classe bellezza ed energia e ripeto : Amore vero che si tocca, si vede e si respira tra Francesca e Santo". Nel corso della festa è arrivato anche il momento del lancio del bouquet: a prenderlo al volo la make up artist Stefania Tranchino.

Gli invitati VIP alle nozze

Tantissime celebrità italiane erano ieri al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. Da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti che ha fatto da damigella ad Ambra Angiolini, poi Sonia Bruganelli, Jonathan Kashanian, la già citata Alba Parietti. Erano tutti seduti allo stesso tavolo e sono spesso comparsi vicini tra i video girati durante la serata. Dalle immagini scattate fuori la chiesa sono comparse anche Maria Grazia Cucinotta e Eleonora Daniele.