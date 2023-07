Michelle Hunziker contro il dress code tradizionale: al matrimonio di Santo Versace veste di nero Look total black per Michelle Hunziker al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. È andata controcorrente visto che solitamente è un colore bandito.

A cura di Giusy Dente

Sabato 8 luglio si è svolto il matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, in una Chiesa nel centro di Roma. L'imprenditore (fratello dello stilista Gianni Versace) ha sposato l'avvocata, coronando col rito religioso una storia d'amore che dura da 18 anni. La coppia era già unita civilmente dal 2014, con un rito celebrato nel giorno del 70esimo compleanno di lui. Tra gli invitati c'erano diversi volti noti del mondo dello spettacolo tra cui Ambra Angiolini, Eleonora Daniele, Alba Parietti, Mariagrazia Cucinotta e Michelle Hunziker.

Come vestirsi a un matrimonio

Il dress code delle cerimonie predilige, soprattutto in estate, le tonalità pastello: quest'anno le nuance delicate di tendenza sono il lilla, il rosa confetto, l'azzurro polvere, il glicine, il verde menta. I colori tradizionalmente banditi per ospiti e invitati sono il bianco (concesso solo alla sposa) e il nero. È rischioso il rosso, perché troppo appariscente e andrebbe evitato anche il viola, di solito associato al lutto. A proposito del nero, abbiamo visto però che non è un colore tabù ai matrimoni per tutti.

Rania di Giordania, per esempio, lo ha sfoggiato nel giorno delle nozze di suo figlio, il mese scorso (una creazione Dior). Mentre in Occidente il nero fa pensare al funerale, in Oriente le cose sono diverse: rappresenta il principio e la fecondità. Inoltre il nero è presente proprio nella bandiera della Giordania e rappresenta la dinastia degli Abbasisi. Andando controcorrente, Michelle Hunziker ha scelto proprio il nero in occasione del matrimonio di Santo Versace.

Leggi anche Michelle Hunziker respira l'aria di festa in Svizzera e sfoggia il primo maglione natalizio

Chi ha firmato l'abito di Michelle Hunziker

Contro il dress code nuziale tradizionale, Michelle Hunziker ha scelto di vestirsi di nero, al matrimonio degli amici Santo Versace e Francesca De Stefano. Sui social ha mostrato l'outfit completo. L'abito è una creazione firmata Saint Lurent: un vestito semi trasparente a maniche lunghe con collo alto, gonna plissettata, cuciture arricciate. Online costa 5250 euro. La conduttrice lo ha abbinato a gioielli d'oro e a un paio di décolleté col tacco a spillo, per un look total black forse controcorrente ma di grande eleganza.