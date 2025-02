video suggerito

"Rose Villain incinta per la prima volta", la cantante fa chiarezza sui gossip a Sanremo 25 Dopo l' esibizione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Fuorilegge, sui social è circolata la voce che Rose Villain fosse in dolce attesa per la prima volta del marito Sixpm. La cantante è intervenuta per fare chiarezza sui gossip.

A cura di Elisabetta Murina

Rose Villain è in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano Fuorilegge. Oltre che per il ‘Si na' petra' urlato da uno spettatore durante la prima serata, la cantante ha fatto parlare di sé anche per via di un gossip. Sui social si vocifera infatti che sia in dolce attesa per la prima volta del marito, produttore musicale Sixpm, Intervista da Today, l'artista è intervenuta per fare chiarezza.

Rose Villain incinta? La cantante fa chiarezza

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2025, nel quale ha presentato al pubblico il suo brano Fuorilegge, sui social le voci di una gravidanza di Rose Villain sono diventate sempre più insistenti. Secondo diversi fan e utenti, si sarebbe intravisto un pancino dall'abito rosso che ha indossato al debutto per questa 75esima edizione. Intervistata però da Today, la cantante ha fatto chiarezza, smentendo categoricamente l'ipotesi di essere in dolce attesa per la prima volta. "I social dicono che sono incinta? Non conoscono l'anatomia di una donna", ha commentato.

L'amore con il marito e produttore musicale Sixpm

Rose Villain e Sixpm

Rose Villain è sposata con Sixpm, produttore musicale, all'anagrafe Andrea Ferrara. I due si sono conosciuti nel 2015 a New York, anno nel quale hanno iniziato a collaborare. Il loro sodalizio artistico con il passare del tempo si è trasformato prima in amicizia e poi in amore. Hanno iniziato una lunga relazione, coronata con il matrimonio nel 2022, celebrato nel quartiere Brooklyn della Grande Mela. "A te prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare", aveva scritto al marito poco dopo le nozze.