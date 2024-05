Roby Facchinetti festeggia 80 anni con i figli, la foto di Francesco Facchinetti sui social

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Roby Facchinetti ha compiuto 80 anni. Cifra tonda e a dir poco importante per il noto volto dei Pooh, che ha festeggiato il suo compleanno circondato dai suoi affetti più cari, in primis i suoi figli. A documentare il tutto ci ha pensato, infatti, Francesco Facchinetti, con video e foto per celebrare una giornata speciale.

Il compleanno di Roby Facchinetti con i figli

Una festa a sorpresa per il musicista che ha spento ben 80 candeline, un traguardo significativo per un artista che ha ancora voglia di fare musica, la passione più grande della sua vita. Per festeggiare al meglio questa giornata, non poteva esserci regalo più grande che essere accolto da figli e nipoti, che lo hanno riempito di attenzioni e d'amore. Tavola imbandita con tanto di sfizioserie da gustare, come documenta attentamente Francesco Facchinetti sui social, ma anche regali in arrivo per il pianista dei Pooh che, infatti, apre quello che suo figlio stesso definisce un "regalone". Si tratta di una bellissima giacca in velluto, da sfoggiare durante le sue prossime esibizioni con la band, che Facchinetti non esita a misurare indossandola con grande disinvoltura. Non manca, poi, un post su Instagram con la famiglia al completo: Francesco, Giulia, Roberto, Alessandra e Valentina, tutti uniti per festeggiare il papà.

Il racconto della sua vita

Il musicista era stato ospite di Verissimo, durante le scorse settimane, dove aveva presentato il suo primo libro autobiografico, ovvero "Che spettacolo è la vita", in cui ha raccontato momenti davvero difficili del suo passato, tra cui anche una forte depressione in cui è caduto dopo la morte di uno dei suoi più cari amici. Facchinetti, proprio in quella occasione, aveva ricordato a Silvia Toffanin che il 2024 sarebbe stato per lui un anno davvero importante: "Quest'anno è un anno molto speciale per me, perché il primo maggio compio 80 anni" . Parlando, poi, della decisione di raccontarsi aveva detto:

Non ho mai amato parlare della mia vita, perché ho sempre cercato di tenerla lontano dai riflettori, ma proprio in questa occasione speciale mi sono guardato un po' indietro e mi sono reso conto di aver avuto una vita molto ricca e bella