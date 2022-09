Ramazzotti e Hunziker pronti all’avventura da nonni, l’abbraccio e la dedica al concerto di Eros Momento speciale per l’ex coppia, da tempo ormai forte di un rapporto completamente ricostruito. Alla loro serenità si è aggiunta anche la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, che li renderà nonni. Per questo Ramazzotti ha fatto una dedica speciale alla ex moglie.

A cura di Andrea Parrella

Ancora Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Da quasi un anno, dopo la fine della storia della conduttrice con Tomaso Trussardi e l'incontro pubblico in televisione, la coppia domina il gossip italiano pur non essendo, di fatto, una coppia. Che sia amore, stima o affetto, i due non si nascondono più dal mostrare un legame speciale che aveva portato tempo fa Ramazzotti a descrivere così la loro relazione indissolubile, in grado di andare oltre ogni definizione: "Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere".

Michelle al concerto dell'ex marito

Un affetto che continua a reggere anche a distanza di anni e che si rafforzerà adesso che i due diventeranno nonni, vista la gravidanza della figlia Aurora. Un affetto certificato da quanto successo durante il concerto di Eros Ramazzotti all'Arena di Verona, quando i due si sono rivisti in pubblico. La conduttrice Mediaset, a sorpresa, è infatti spuntata al concerto dell'ex marito e ci sono stati momenti toccanti, sotto una pioggia che ha reso il tutto più significativo.

La dedica di Eros ad Aurora

Molti i video in cui Eros Ramazzotti è stato immortalato dal pubblico mentre cantava, abbracciato proprio a una Hunziker sorridente "Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così" intonando una delle sue canzoni più celebri, "Quanto amore sei". E proprio al concerto all'Arena di Verona, Eros Ramazzotti ha fatto anche una dedica speciale alla figlia, Aurora, presente tra il pubblico e destinata a renderlo nonno:

