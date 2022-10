Primo bacio in pubblico per Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, il video finisce sul web

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano non si nascondono più. La velina di Striscia la notizia e il ballerino si sono scambiati un bacio in pubblico in occasione del compleanno di lui. Il video è finito in rete.