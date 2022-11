Il primo bacio in pubblico di Elodie e Andrea Iannone, la passione è travolgente La cantante accarezza dolcemente il viso di Iannone, dal quale negli ultimi mesi non si è staccata un secondo, e gli regala un bacio appassionato. Lui, pur notando di essere sotto i riflettori, ricambia trascurando la presenza dei fotografi.

A cura di Giulia Turco

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. I due fanno ormai coppia fissa, la conoscenza estiva sembra essersi trasformata in qualcosa di più importante. La chimica è palpabile, così come la passione che scorre tra loro, irrefrenabile come dimostrano le ultime foto pubblicate dal settimanale Oggi.

La chimica tra Elodie e Andrea Iannone è sempre più forte

La rivista ha pizzicato i due innamorati per le strade di Milano. La cantante accarezza dolcemente il viso di Iannone, dal quale negli ultimi mesi non si è staccata un secondo. Se in un primo momento però cercavano di sfuggire ai paparazzi, sembra che ormai la coppia viva serenamente il loro amore alla luce del sole. Elodie regala all’ex pilota un bacio appassionato, lui ricambia trascurando la presenza dei fotografi. “Più che Ti mangio il cuore, titolo del film con Elodie protagonista presentato a Venezia, sembra voler dire Ti mangio tutto”, scrive il settimanale che immortala la coppia mentre sale a bordo dell’auto di lui, in direzione Lugano.

Sono già passati alle presentazioni in famiglia

Iannone infatti vive in Svizzera, dove ha avviato un nuovo capitolo della sua vita dopo aver salutato le due ruote. La cantante fa base a Milano, ma la distanza non è mai troppa se a tenerli uniti c’è la passione. Dalla scorsa estate d'altronde hanno girato tantissimo insieme: dopo le vacanze in Puglia e in Sardegna, sono passati per Milano, Lugano, Madrid per un weekend d’amore, e anche Vasto, città di origine di Andrea. Le foto circolate sui social li hanno immortalati in un bar della città in provincia di Chieti, dove proprio il fratello di Iannone gestisce un locale. Non è chiaro se si tratti dello stesso, ma è evidente che la visita abruzzese abbia avuto lo scopo di passare alle prime presentazioni in famiglia in casa Iannone.