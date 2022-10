Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano di Amici21 non si nascondono più: “Amore mio” La coppia nata dopo Amici 21 non si nasconde più. Cosmary Fasanelli, che nel talent aveva intrapreso una relazione con Alex, e Nunzio Stancampiano stanno insieme ufficialmente: oggi su Instagram la dedica di compleanno, “Auguri amore mio”.

A cura di Gaia Martino

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano non si nascondono più. I due allievi della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dopo il programma, si sono innamorati e neanche l'amicizia e l'affetto per Alex, ex fidanzato di lei conosciuto nello stesso talent show, ha frenato la loro voglia di stare insieme. Così hanno deciso, a distanza di mesi, di non nascondere più il loro amore. Dopo i gossip che parlavano della love story, a fine settembre è spuntata la foto, condivisa dai diretti interessati, che ha sciolto ogni dubbio. Oggi che è il compleanno di Nunzio, Cosmary ha aggiornato le sue story: "Buon compleanno amore mio".

La dedica di Cosmary Fasanelli per Nunzio

Nunzio Stancampiano oggi compie 19 anni e Cosmary Fasanelli ha deciso di fargli gli auguri anche pubblicamente. "Buon compleanno amore mio" ha scritto la ballerina, velina di Striscia La Notizia, nella prima dedica social per il giovane, anche lui ex allievo di Amici, di cui si è innamorata dopo Alex. Quest'ultimo, che ha condiviso l'avventura nel talent show anche con il ballerino di latino, ha infatti smesso di seguire entrambi sui social.

Cosa disse Nunzio Stancampiano sull'amore dopo Amici 21

Dopo i gossip documentati da foto che parlavano della nascita della nuova coppia, Nunzio Stancampiano ospite di Lorella Cuccarini nella rubrica "Dimmi di te", parlò di un amore che voleva tenere segreto ma troppo grande, difficile da controllare.