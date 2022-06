Paul McCartney e il divorzio da 24 milioni: “Le nozze con Heather Mills? Il mio più grande errore” Dopo la tragica morte della moglie Linda McCartney a soli 30 anni, la superstar dei Beatles si è ritrovata a far fronte all’amaro divorzio dalla successiva compagna, Heather Mills, costatogli oltre 24 milioni di sterline.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Ora felice al fianco della moglie Nancy Shevell, Paul McCartney ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto travagliata, finita sempre inevitabilmente sotto i riflettori. Dopo la tragica morte della moglie Linda McCartney a soli 30 anni, la superstar dei Beatles si è ritrovata a far fronte all’amaro divorzio dalla successiva compagna, Heather Mills, costatogli oltre 24 milioni di sterline.

Come Paul McCartney ha trovato di nuovo l'amore dopo la morte di Linda

L’artista e Linda si erano conosciuti durante un viaggio a New York a fine anni 60 e si erano sposati appena sei mesi dopo il loro primo incontro. Un amore lungo 30 anni, dal quale sono nati i tre figli dell’artista Mary, Stella e James. “Penso di aver pianto circa un anno a intermittenza”, ha raccontato McCartney successivamente alla perdita della moglie.

Il matrimonio con Heather Mills è arrivato solo nel 2002, ma l’artista non sapeva allora che l’accordo per la separazione gli sarebbe costato una fortuna. Oltre ad una serie di litigi esplosivi, a far collassare il matrimonio sarebbe stata anche la gelosia di Stella, la figlia avuta dalla moglie Linda. “Era così gelosa. Non era interessata alla felicità del padre”, ha raccontato Heather Miller a The Things. “Non posso più proteggerla, ha fatto delle cose malvagie”.

Il matrimonio con Nancy Shevell nel 2011

La coppia ha divorziato nel 2006, dopo quattro anni di matrimonio. La donna chiese 125 milioni di sterline per il divorzio, ma l’artista rilanciò con una cifra pari a 15,8, concordata poi a 24,3 milioni di sterline. Dopo l’aspra separazione, l’artista ha descritto il suo matrimonio come uno dei più grandi errori della sua vita: “Sì, suppongo sia tra i principali contendenti al titolo”, ha detto nel 2018. “Sono così felice che sia finita”, aveva aggiunto l’ex moglie ai giornalisti, salvo poi ritrattare. “Tendo a guardare il lato positivo, che ho avuto un’altra bellissima figlia dal matrimonio. Ma non voglio attaccare nessuno, sono cose che capitano”. In seguito McCartney si è risposato con Nancy Shevell, nel 2011.