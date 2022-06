Gigi D’Alessio sfiora i 3 milioni e mezzo di spettatori, il suo show è una grande festa anche in tv Non solo una festa grande in piazza del Plebiscito a Napoli, ma anche ben 3.462.000 spettatori che si sono incollati allo schermo di Rai 1 per seguire il suo show in prima serata Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme, regalandogli 24.5% di share.

A cura di Giulia Turco

Gigi D'Alessio fa il botto di ascolti in tv con la diretta della sua serata evento organizzata in occasione dei suoi 30 anni di carriera. Non solo una festa grande in piazza del Plebiscito a Napoli, ma anche ben 3.462.000 spettatori che si sono incollati allo schermo di Rai 1 per seguire il suo show in prima serata Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme, regalandogli 24.5% di share. Una prima serata piuttosto spenta, dall'altra parte sul fronte Mediaset, che ha proposto su Canale 5 la serie New Amsterdam 4, con 1.209.000 spettatori e uno share dell’8.6%.

Perché il pubblico ha amato lo show di Gigi D'Alessio

Una serata evento che non poteva non essere un successo, quella di venerdì 17 giugno. Non solo perché Gigi D’Alessio continua ad essere amatissimo dalle folle, ma perché al suo show a festeggiare i suoi 30 anni di carriera c’erano ospiti graditi a tutti. A partire dall’attesissima presenza del figlio Luca in arte LDA, uscito dalla scuola di Amici, che attira una larga fetta di pubblico social e che appassiona inevitabilmente perché è l’orgoglio di papà Gigi. Poi l’immancabile ironia di Fiorello, la solarità di Vanessa Incontrada, la voce di Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti, Achille Lauro. Amici e talenti che non potevano che rendere questa serata unica.

Il resto degli ascolti sulla tv generalista

Sul resto delle reti della tv generalista, nella prima serata di venerdì 17 giugno Rai 2 ha attirato 480.000 spettatori con Mediterraneo che ha registrato il 3.1% di share. Su Italia1 il film Moschettieri del re – La penultima missione ha interessato 832.000 spettatori, (5.5%). Su Rai3 Il conformista è stato visto da 370.000 spettatori (2.4%). Bene Quarto Grado – Le Storie che ha portato su Rete 4 1.312.000 spettatori (10.6%). Su La7 Propaganda Live è stato visto da 548.000 spettatori pari al 4.7%. Sul Nove invece I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 421.000 spettatori (2.7%).